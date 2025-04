Brasileiros Bia Haddad e João Fonseca jogam pelo Aberto de Madrid

Foto: Montagem sobre fotos de PAUL CROCK/AFP e Thomas COEX / AFP Os tenistas brasileiros farão suas segundas partidas no Aberto de Madri

Os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e João Fonseca voltam à quadra hoje pelo Aberto de Madrid. Bia enfrenta a suíça Belinda Bencic, às 8h30min (de Brasília), na quadra de número 4, pela terceira fase, enquanto Fonseca joga contra o americano Tommy Paul, na quadra Manolo Santana, às 16h10min (de Brasília), pela segunda etapa do torneio.

Haddad jogou na modalidade duplas ontem e se classificou para as oitavas de final junto a sua parceira Laura Siegemund, da Alemanha. A dupla venceu as chinesas Wang Xinyu e Zhang Saisai por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma partida que durou uma hora e 24 minutos.

Em simples, a brasileira bateu, em três, sets a americana Bernarda Pera. O primeiro set foi vencido pela rival, por 6/2. Após isso, Haddad fez um segundo set competitivo e ganhou por 6/3. Na parte final do jogo, Bia foi mais dominante, levando a melhor pela contagem tranquila de 6/1.

A brasileira é a 19ª melhor tenista no ranking da WTA, enquanto Belinda Bencic, sua adversária da vez, é a 42ª da lista.

Com apelido de "fenômeno", João Fonseca retornou às quadras após um período de férias. O tenista de 19 anos passou duas semanas sabáticas no Rio de Janeiro para, segundo o próprio, "colocar a cabeça no lugar" e focar na mudança de superfície.

Após três competições consecutivas na quadra dura, o jogador retorna ao saibro para uma série de torneios que precedem Roland Garros. Na estreia no Aberto de Madrid, que ocorreu na última quinta-feira, 24, venceu o dinamarquês Elmer Moller em dois sets, por 6/2 e 6/3.

O próximo confronto do brasileiro é contra o americano Tommy Paul, atual 11º melhor tenista do mundo no ranking da ATP. Campeão do ATP de Buenos Aires, que possui quadras de saibro, Fonseca pode ter vantagem contra Paul devido ao terreno. Além do período de treinos no Rio de Janeiro, o brasileiro tem seis jogos de saibro na temporada, contra apenas três do adversário.

Caso avancem até as quartas de final, poderá haver um confronto entre o sérvio Novak Djokovic e João Fonseca. Em entrevista ao jornal O Globo, o atleta carioca falou sobre a possibilidade de haver o embate diante do multicampeão e se mostrou animado.

"O tempo dele no circuito já está acabando, e ele é um ídolo do esporte. Para mim, o melhor de todos os tempos. Seria incrível enfrentá-lo, nem que seja uma única vez", afirmou o jogador brasileiro.