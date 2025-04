Com casa cheia, Ceará recebe o São Paulo no Castelão pela Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Fernando Sobral é titular no meio-campo do Vovô

Com o objetivo de retornar ao G-4 da Série A, o Ceará recebe o São Paulo hoje, na Arena Castelão, às 18h30min, em duelo da sexta rodada da competição nacional. O Vovô está com 100% de aproveitamento em casa, enquanto o Tricolor do Morumbi está invicto no Brasileirão.

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro chega ao embate com a clara missão de deixar seu torcedor satisfeito no Gigante da Boa Vista. O público no estádio, por sinal, deve ser grande: até ontem, mais de 35 mil pessoas já estavam confirmadas.

"Eu já tenho um ano e meio de clube, e o estádio lotado não é novidade. A gente viu ano passado como foi, o jogo contra o América-MG foi muito especial. Eu espero 45 mil, se puder 50 (mil). Eles sabem que são nosso combustível. Estamos nos preparando para fazer o melhor para o torcedor", disse o lateral-esquerdo Matheus Bahia em entrevista coletiva.

Portanto, empurrado pela torcida, o Vovô deseja somar os três pontos para seguir vivo na luta pelas primeiras posições na tabela — atualmente, ocupa a quinta posição, com sete pontos somados. Para isso, porém, precisará superar desfalques importantes dentro de campo. A primeira grande baixa é o lateral-direito Fabiano Souza, que recebeu terceiro cartão amarelo ante o Bahia e terá que cumprir suspensão automática. Sem o camisa 70, Condé deve escalar Rafael Ramos.

Entregues ao departamento médico, o goleiro Bruno Ferreira, o atacante Fernandinho e o volante Richardson também desfalcam o Vovô. Além disso, o técnico pode não ter à disposição o lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Bruno Tubarão. Os atletas estão em processo de transição.

A boa notícia fica por conta do retorno de Matheus Bahia, que desfalcou a equipe diante do Bahia por questões contratuais. O camisa 79, inclusive, falou sobre a volta ao time.

"É muito duro ficar de fora, principalmente em um jogo desse (contra o Bahia), é um clássico. Ter que assistir de casa é muito difícil, mas a gente fez o nosso melhor. O Rafa (Rafael Ramos), mesmo sendo improvisado, fez um jogo muito consistente. Fico feliz de estar retornando, realmente vinha de uma bateria de jogos, às vezes ter esse descanso é importante também", comentou.

Adversário da vez, o São Paulo visita o Ceará sem alguns de seus principais jogadores. Entre as baixas estão os meio-campistas Luiz Gustavo, Pablo Maia e Oscar, além dos atacantes Calleri, Henrique Carmo e Lucas Moura, todos impossibilitados por lesões.



Ademais, a equipe paulista não poderá contar com o jovem Matheus Alves, que recebeu seu terceiro cartão amarelo no duelo contra o Santos, disputado no último domingo, 20, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o time comandado por Luis Zubeldia ocupa a 10ª colocação, com os mesmos sete pontos do Alvinegro. Em caso de triunfo, o Tricolor pode subir até a terceira posição caso os concorrentes tropecem.

Em termos de retrospecto geral, Ceará e São Paulo já disputaram 30 jogos, sendo 16 vitórias paulistas, cinco cearenses e outros nove empates. No duelo deste sábado, 26, os times voltarão a se encontrar após quase três anos. O último confronto ocorreu no dia 18 de setembro de 2022, quando o Tricolor venceu por 2 a 0 pela Série A.

Ceará x São Paulo: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Téc: Léo Condé

São Paulo

3-5-2: Rafael; Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius, Bobadilla, Marcos Antônio, Luciano e Wendell; Ferreirinha e Ryan Francisco. Téc: Luis Zubeldía

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/4/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Anderson Daronco/RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Luanderson Lima dos Santos/BA

VAR: Diego Pombo Lopez/BA

Transmissão: Prime Video, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO