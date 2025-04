Ferroviário faz 1º jogo diante da torcida na Série D e reencontra Santa Cruz-RN

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC O Tubarão da Barra foi derrotado por 2 a 1 pelo Central na estreia da competição

Depois de estrear com derrota fora de casa para o Central-PE, em Caruaru (PE), o Ferroviário terá uma nova oportunidade de conquistar os primeiros três pontos na Série D em um jogo que marca reencontros.

O primeiro e mais importante é o do Tubarão da Barra com seu torcedor, posto que será o primeiro jogo em seus domínios na competição nacional. O segundo é com o adversário, que eliminou na pré-Copa do Nordeste, mas teve jogo duro, decidido nas penalidades.

O desafio da vez ocorre hoje, contra o Santa Cruz-RN, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, pelo Grupo A3. O rival potiguar, que caiu também somente nas semifinais de seu Estadual, bem como o time cearense, teve uma estreia com desfecho contrário ao do Ferroviário, vencendo o Sousa-PB dentro de casa. Na ocasião, não enfrentava um adversário frágil, já que o Dinossauro chegou com moral elevado após o bicampeonato paraibano.

Por sua vez, o time de Tiago Zorro largou com revés diante do Central por 2 a 1, na tarde do último domingo, 20, no Estádio Lacerdão. A equipe cearense até buscou o empate no início do segundo tempo, com um belo gol de falta marcado por Ciel após sair atrás do placar, mas acabou sofrendo o segundo gol na reta final da partida e saiu de campo sem somar pontos na estreia.

Visando a Série D, ambas as equipes tentaram manter a base — e devem, no duelo, repetir as escalações de suas estreias — do que funcionou nos certames locais. Pelo lado cearense, o Ferroviário perdeu Lucas Ramires, Janeudo e Allanzinho da equipe titular.

No time da Barra, também chegaram novas peças. Logo na primeira partida, Zorro promoveu a estreia de Ailton Santos na lateral esquerda e de Felipe Cruz no ataque, ao lado do experiente Ciel, que pode até ser chamado de reforço, já que renovou o contrato até o fim da Série D.

Saindo do banco, o zagueiro Léo Paraíso e o atacante Hugo Costa também fizeram suas estreias. Além deles, o Tubarão contratou o volante Ramires, que foi relacionado no último compromisso, juntamente ao atacante Bryam e volante João Neto, que não foram convocados.

Pelo lado potiguar, não houve saída significativa e o clube manteve bem sua onzena titular. Além disso, ganhou alguns reforços, a exemplo do meia Thálisson, do zagueiro Guizão, do atacante Gleydson, e do lateral-esquerdo Felipe Cruz.

Outros cearenses em campo

Também hoje, outras duas equipes cearenses entram em campo pela Série D. Em Maracanaú, o Maracanã recebe o Maranhão, às 16 horas. Já o Iguatu visita o Imperatriz-MA, no Estádio Frei Epifânio, a partir das 19h30min.

O Bicolor Metropolitano largou na Quarta Divisão com estreia por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-MA, enquanto o Azulão do Centro-Sul empatou em 2 a 2 com o Tocantinópolis-TO por 2 a 2.