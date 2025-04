Ceará sai na frente, mas sofre empate do São Paulo e vê vitória escapar no Castelão

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Ceará e São Paulo se enfrentaram em partida válida pelo Brasileirão na Arena Castelão. Torcida fez festa com mosaico para o time.

Diante de um Castelão cheio e festivo, o Ceará empatou em 1 a 1 diante do São Paulo, na noite de ontem. Pedro Henrique marcou para o Alvinegro e Ryan Francisco deixou tudo igual para o Tricolor Paulista em partida válida pela sexta rodada da Série A do Brasileirão.

O resultado, apesar de deixar um gosto agridoce ao torcedor pela vitória parcial até o final do primeiro tempo, é especial porque faz com que o grupo de Léo Condé iguale a maior sequência de invencibilidade do Vovô em solo alencarino no século XXI.

São 25 jogos sem saber o que é perder em Fortaleza. O ponto somado também influencia na tabela já que, com oito pontos, o time ocupa a sexta posição com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Ceará volta a campo já na próxima quarta-feira, 30, diante de uma nova equipe paulista, quando irá enfrentar o Palmeiras às 19h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pela Série A, o Alvinegro volta a atuar no próximo sábado, 3, quando recebe o Vitória às 18h30min, em partida realizada no estádio Presidente Vargas.

Ceará 1 x 1 São Paulo: como foi o jogo

Vivendo um bom momento em sinergia com a torcida, o Vovô começou bem a partida e não pela maneira que se portou, mas porque conseguiu, logo aos três minutos, construir vantagem ao balançar as redes com Pedro Henrique. O atacante recebeu um bom lançamento aéreo pelas costas do defensor do São Paulo, Igor Vinicius, e deu um belo toque para encobrir o goleiro Rafael, fazendo o Castelão explodir em festa.

O tento tão cedo não deu, no entanto, um tom fácil ao jogo para o Alvinegro. Com a vantagem, o Ceará rapidamente abriu mão da posse de bola — e consequentemente do controle da partida. A postura incentivou o grupo de Zubeldía, que pressionou o time cearense ofensivamente ainda que pecasse no último terço do campo com finalizações e tentativas de infiltração até o gol de Fernando Miguel.

O Ceará respondia se defendendo de maneira bagunçada, mesmo impedindo a infiltração adversária na maioria dos lances, e não lograva êxito ao atacar. Na maioria das vezes, o escrete cearense parecia não ter qualquer boa estratégia ofensiva, de modo que as bolas não chegavam aos atacantes.

Isso só encorajava os visitantes. Aos 42 minutos, após oito tentativas, o São Paulo conseguiu furar o bloqueio do Vovô. Ryan Francisco foi o responsável por fazer com que o jogo fosse para o intervalo com a igualdade no marcador, deixando os 45 minutos finais ainda mais agitados.

Sabendo da importância individual do jogo, cada equipe voltou buscando dar o seu melhor. O São Paulo seguiu se destacando ainda mais nos quinze minutos iniciais do segundo tempo, mas o Ceará voltou a brigar pelos três pontos nos minutos finais. Apesar de criar mais proximidade ao gol adversário, o Vovô não conseguiu ser criativo a ponto de furar o bloqueio paulista, de modo que teve que se contentar com o único ponto somado ao apito final.

Ficha técnica - Ceará 1 x 1 São Paulo

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho e Mugni (M. Araújo); Galeano (Lelê), Pedro Henrique (Guilherme), Pedro Raul. Téc: Léo Condé.

São Paulo

4-2-3-1: Rafael; Igor Vinicius (Rodriguinho), Ferraresi, Sabino, Enzo Diaz; Bobadilla, Alisson (Marcos Vinícius); L. Ferreira, Luciano (Alan Franco) e Ferreira (Cédric); Ryan Francisco (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/04/2025

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Público:

Renda:

Gol: Pedro Henrique (3/1°T), Ryan Francisco (43/1°T).

Cartões amarelos: William Machado, Pedro Henrique (CEA); Enzo Díaz, Igor V., Marcos Antônio, Cédric, Bobadilla (SPFC).