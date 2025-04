Fortaleza fica no empate com o Sport em jogo com polêmica de arbitragem

Foto: TALISON GOMES/AE Tinga criticou a arbitragem após o jogo

A sequência sem vitórias do Fortaleza aumentou neste sábado, 26. Jogando fora de casa, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o Tricolor do Pici ficou no empate por 0 a 0 diante do Sport, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo foi marcado por uma polêmica de arbitragem na reta final, quando um possível gol tricolor de Yago Pikachu não foi validado.

"Ele prejudicou a gente. Ele falou que, como não há imagens conclusivas, fica com o resultado de campo, que foi não dar o gol, e aí ficamos sem explicação. Tem imagens da TV, mas não sei quais são as imagens do VAR", desabafou Tinga em críticas à decisão da arbitragem da partida.

O time leonino volta a campo na terça-feira, 29, às 19h30min, pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Retrô, pela terceira fase da competição, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Sport 0x0 Fortaleza – O jogo

O duelo em Recife teve um Sport mais dominante na etapa inicial, controlando a posse de bola e ditando o ritmo da partida, enquanto o Fortaleza adotava uma postura mais cautelosa e defensiva, pouco ameaçando o goleiro Caíque França.

O time comandado por Pepa, técnico português, mostrou-se organizado taticamente, com boa circulação de bola e movimentação no meio-campo, criando as melhores oportunidades da primeira metade do jogo. Porém, esbarrou em uma grande atuação do goleiro João Ricardo, que brilhou em duas ocasiões cruciais para manter o zero no placar.

A primeira chance clara surgiu aos 11 minutos, quando Lucas Lima recebeu na entrada da área e chutou cruzado, levando perigo ao gol tricolor e exigindo boa defesa de João Ricardo.

A segunda oportunidade veio aos 37 minutos, em uma jogada construída com paciência: após passe preciso de Lucas Lima, Carlos Alberto finalizou de primeira, mas novamente parou no arqueiro do Fortaleza, que fez outra defesa segura.

O Leão do Pici, mesmo com postura passiva e baixo volume ofensivo, conseguiu ameaçar em dois lances isolados. Aos oito minutos, Yago Pikachu recebeu um lançamento em profundidade ainda no campo de defesa, avançou em velocidade e bateu forte, obrigando Caíque França a trabalhar pela primeira vez no jogo.

Depois, Lucero, camisa 9 tricolor, que vive uma fase ruim, teve uma oportunidade de ouro para abrir o placar. Após cruzamento de Diogo Barbosa pela esquerda, a zaga do Sport afastou parcialmente, e El Gato, atento, finalizou de primeira, mas acertou em cheio Chico, defensor rubro-negro, desperdiçando a melhor chance do Fortaleza.

Mesmo melhor no jogo, o Sport saiu de campo vaiado pela torcida na ida para o vestiário, reflexo da frustração pela falta de eficiência nas finalizações — um problema recorrente da equipe ao longo da temporada.

No segundo tempo, o jogo voltou totalmente diferente da etapa inicial: sem emoção. Os dois times adotaram uma postura mais morosa, sem ameaças de ambos os lados. Tudo mudou, porém, aos 29 minutos.

Em cruzamento na área, Lucero disputou bola com a zaga pernambucana e ajeitou para Yago Pikachu. O camisa 22 bateu, a bola pegou na trave e aparentemente entrou. No entanto, de imediato, o árbitro Matheus Candançan demorou um longo tempo para validar o lance.

O VAR, comandado por Rodolpho Toski, chamou o árbitro à beira do campo para analisar a jogada. Após longa revisão, contudo, o gol foi anulado e o placar permaneceu no 0 a 0.

Sport x Fortaleza

Sport

4-3-3: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Lenny Lobato); Zé Lucas, Du Queiroz (Titi Ortiz) e Lucas Lima; Carlos Alberto (Atencio), Barletta e Paciência (Arhur Sousa). Téc: Pepa.

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Sasha, Bruninho (Zé Welison), Rossetto (Pol Fernández) e Diogo Barbosa (Mancuso); Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero (Deyverson). Téc: Vojvoda.

Data: 26/04/2025

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Matheus Candançan (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro-SP e Daniel Paulo Ziolli-SP

VAR: Rodolpho Toski Marques-PR

Cartões amarelos: Lucero, Titi, Kervin Andrade e Breno Lopes (FOR)

Cartão vermelho: Titi (FOR)

Gol: não teve