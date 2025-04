João Fonseca é derrotado por norte-americano e se despede do Aberto de Madrid

Foto: THOMAS COEX/AFP João Fonseca perdeu por 2 sets a 0 para Tommy Paul

O brasileiro João Fonseca (nº 65 do ranking mundial) foi eliminado ontem na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid após perder para o americano Tommy Paul (nº 12 do ranking) por 6-7 (7/9) e 6-7 (3/7).

O tenista de 18 anos lutou até o fim para se manter vivo na partida e, apesar de tido as melhores chances, acabou perdendo os dois sets no tie-break. Fonseca chegou a ter dois set points no primeiro, porém o adversário americano os salvou e acabou vencendo o set.

Já no segundo, o brasileiro teve seu saque quebrado no terceiro game e o recuperou no sexto. Mais uma vez a decisão foi para o tie-break, que foi vencido por Paul. Na próxima fase, o americano vai enfrentar na o russo Karen Khachanov (nº 25).

"Jogo difícil. Tive muitas oportunidades, mas não consegui pegar essas oportunidades. Tive muitas chances de quebrar o saque durante a partida. Alguns ele jogou bem, foi mérito dele, mas alguns falhei muito em momentos importantes da partida", afirmou João após o duelo.

"Fui impaciente e obviamente isso fica remoendo. Eu estou bravo após a partida porque tive chances de ganhar o jogo, o primeiro set, mas não consegui e agora é seguir para os próximos torneios. Vamos com tudo", completou o tenista.

Antes de cair diante de Paul, Fonseca havia derrotado o dinamarquês Moller por 6-2 e 6-3 em sua estreia no torneio de Madrid. Agora o brasileiro volta as atenções para o Challenger 175 de Estoril, em Portugal, que acontecerá do dia 27 de abril até o dia 4 de maio.

Mais cedo, também neste sábado, a brasileira Bia Haddad também foi eliminada da competição ao ter sido derrotada pela suíça Belinda Bencic (nº 42) por 3-6, 6-4 e 6-7 (2-7) na terceira rodada.

O bom momento de Bencic levou a suíça a uma vitória que a coloca nas oitavas de final, onde enfrentará a americana Coco Gauff (nº 4). Com esta derrota, Bia Haddad não conseguiu repetir seu desempenho do ano passado na capital espanhola, quando chegou às quartas de final e perdeu para a polonesa Iga Swiatek (nº 2). (AFP)