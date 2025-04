Morre Jair da Costa, campeão mundial em 1962 e ídolo da Inter de Milão

Foto: Arquivo Inter Jair da Costa é um dos maiores ídolos da história da Inter de Milão, um dos maiores clubes da Itália

Morreu neste sábado, 26, aos 84 anos, Jair da Costa, ex-atacante e campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1962. A causa da morte não foi divulgada.

Revelado pela Portuguesa, Jair se destacou pela velocidade e habilidade como ponta-direita. Defendeu o clube paulistano entre 1960 e 1962, antes de ser negociado com o futebol europeu.

A Lusa postou uma nota lamentando o ocorrido. "A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento do ex-atacante Jair da Costa, uma das lendas do nosso clube. Jair foi revelado na Lusa e defendeu a camisa rubro-verde entre 1960 e 1962, ano em que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira".

"Jair da Costa também foi um dos primeiros brasileiros a jogar na Europa, vestindo as cores de Inter de Milão e Roma. Ele também jogou pelo Santos e Windsor Stars, do Canindé. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", completou,

No fim da carreira, atuou pelo Santos entre 1972 e 1974, conquistando o título do Campeonato Paulista de 1973.

Foi na Itália, no entanto, que Jair viveu o auge de sua trajetória. Ídolo da Inter de Milão, integrou o histórico time comandado por Helenio Herrera, conhecido como "Grande Inter". Pelo clube, conquistou oito títulos entre 1962 e 1971, incluindo duas Ligas dos Campeões da Europa, dois Mundiais Interclubes e quatro Campeonatos Italianos.