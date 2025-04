Dupla com cearense desbanca campeãs olímpicas e vence Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Foto: Divulgação/Instagram CBVolei A dupla Taiana e Talita venceu as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia na etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A cearense Taiana Lima, em dupla com Talita Antunes, venceu a grande final da etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na manhã de ontem. O triunfo em 2 sets a 1 ocorreu diante das atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, em uma partida marcada pelo equilíbrio entre as duplas desde os primeiros minutos.

No primeiro set, a atual competitividade já tomou conta do jogo. Sempre que uma dupla pontuava, a outra respondia equilibrando o marcador. Nesse enredo, Taiana e Talita chegaram perto de vencer o primeiro set cinco vezes, mas foram alcançadas por Duda e Ana Patrícia. O triunfo do primeiro só foi alcançado quando o placar chegou em 28 a 26, com vantagem para Taiana e Talita.

No segundo set, Duda e Patrícia tentaram balancear o marcador final e conseguiram. Mesmo sendo perseguidas em pontos por Taiana e Talita, a dupla olímpica conseguiu a vantagem de 25 a 23. Assim, o embate foi decidido na última parcial. No tie-break, a vantagem construída foi de 15 a 11, consagrando a dupla do Sesc Botafogo como campeãs do circuito.

Logo após o resultado, a cearense Taiana celebrou o nível do embate e a maturidade que teve com Talita para alcançar o triunfo.

“Felicidade enorme poder vencer novamente uma etapa. A gente conseguiu manter o nível. O jogo foi muito apertado, sempre lá em cima os placares, e conseguimos ter maturidade e tranquilidade para encontrar o momento certo e aproveitamos as oportunidades que é o mais importante. Então, parabéns à toda equipe, porque vencer é difícil, mas se for junto a gente consegue”, acentuou ela.

Em suas redes sociais, horas após a conquista, Taiana também acentuou a felicidade por vencer apesar das dificuldades, como estar distante da família, e acentuou o amor ao esporte. "Estou muito feliz com o processo de chegar até essa conquista. É isso que faz a gente ser forte, resiliente. Muita coisa acontecendo e a gente sempre firme", frisou a cearense.

Conheça Taiana Lima

A cearense Taiana Lima é jogadora de vôlei de praia e possui um largo histórico de conquistas na modalidade. Ela iniciou a carreira sendo campeã cearense por três anos seguidos da modalidade, quando então suas conquistas se expandiram a nível mundial e nacional, à época sub-21. Dentre seus principais triunfos estão os títulos dos Circuitos Mundiais de 2013 e 2021, além do Ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santiago em 2014. Ela também alcançou prata no Mundial dos Países Baixos em 2015 e no Mundial Militar de Wuhan em 2019, além de um bronze nos jogos da Lusofonia, em Lisboa em 2009.

Atualmente ela é proprietária do Centro de Treinamento de vôlei de Praia Taiana Lima, localizado no Moove Beach, na Maraponga.