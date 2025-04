Fortaleza muda o foco e visita o Retrô pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Recuperado, Pochettino deve voltar a ser titular do Tricolor

Após um ano, Fortaleza e Retrô-PE se encontram como adversários novamente em uma disputa válida pela Copa do Brasil. O confronto, desta vez na terceira fase da competição — diferentemente de 2024, quando duelaram uma etapa antes —, acontece em jogos de ida e volta, sendo o primeiro embate na casa da Fênix, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), hoje, às 19 horas.

Será a segunda vez que o Fortaleza joga em Pernambuco no intervalo de quatro dias. No sábado passado, 26, o Leão visitou o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série A, em partida marcada por polêmica de arbitragem. Apesar do curto tempo entre o duelo contra o Rubro-Negro e o Retrô, a diretoria tricolor optou por retornar à capital cearense, onde permaneceu até a noite de ontem, quando embarcou novamente para o Recife.

​

Com o empate sem gols diante do Sport, o Fortaleza segue na saga de tentar encerrar a incômoda sequência sem vitórias. São sete duelos sem triunfos, além do confronto diante do Colo-Colo, que foi encerrado com o placar de 0 a 0 aos 24 minutos do segundo tempo, após a invasão de torcedores chilenos no campo. Considerando os últimos 13 jogos, o Leão derrotou apenas um adversário e amargou seis reveses.

Na Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco fará sua estreia, já que ingressou no torneio diretamente na terceira fase por ser o atual campeão da Copa do Nordeste. Nesta etapa do certame nacional, a classificação vale uma quantia milionária em premiação: R$ 3,6 milhões. A partida da volta está marcada para o dia 21 de maio, às 19 horas, na capital cearense.

Para o duelo, Vojvoda contará com os retornos do zagueiro David Luiz, que cumpriu protocolo de concussão, do meia Martínez e do atacante Marinho, recuperados de lesão. Por outro lado, o técnico argentino não poderá contar com Tinga, Diogo Barbosa, Brítez, Rodrigo e Moisés, que não viajaram.

Rival do Fortaleza, o Retrô foi vice-campeão do Campeonato Pernambucano deste ano — perdeu para o Sport na decisão, nos pênaltis — e disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Terceirona, a equipe conquistou uma vitória, um empate e uma derrota nas rodadas iniciais, e figura na oitava posição da tabela.

A equipe é comandada pelo técnico Milton Mendes, ex-Vasco (2017) e Sport (2018), e tem alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro no elenco, como os experientes volantes Fabinho (ex-Ceará) e Jonas (ex-Flamengo), e o atacante Fernandinho (ex-Grêmio). Nas fases anteriores da Copa do Brasil, a Fênix eliminou o Jequié-BA e o Atlético-GO.

Na escalação, Milton Mendes terá dois desfalques importantes: Fabinho, um dos líderes do elenco, e o atacante Mascote, vice-artilheiro do time em 2025. Além da dupla, há outras ausências, como as dos goleiros Paulo Ricardo e Darley e dos laterais Luiz Henrique e Sávio.

O histórico de confronto entre os dois clubes é curto e recente. A primeira vez que Fortaleza e Retrô se enfrentaram foi na temporada passada, pela segunda fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o embate aconteceu na Arena Castelão, em jogo único. Após o zero a zero no tempo regulamentar, a classificação precisou ser decidida nos pênaltis e o Leão do Pici levou a melhor por 3 a 2.

Retrô-PE x Fortaleza: ficha técnica

Retrô-PE

4-3-3: Volpi; Eduardo, Rayan, Mendonça e Salomão; Jonas, Iba Ly, Radsley; Fernandinho, Maycon Douglas e Fialho. Téc: Milton Mendes

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Zé Welison, Pol Fernández, Pochettino e Mancuso; Allanzinho e Deyverson. Téc: Vojvoda

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 29/4/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Thiago Rosa de Oliveira/RJ

VAR: Caio Max Augusto Vieira/RN

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO