Ofensivo ou conservador? Ceará avalia postura para encarar o Palmeiras

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Matheus Bahia é titular absoluto na lateral alvinegra

Cada vez mais acostumado com a sequência intensa de jogos antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa, o Ceará não tem tempo para respirar e já volta a campo amanhã, para mais um duelo decisivo na temporada. Na Arena Castelão, o Vovô recebe o Palmeiras, às 19h30min, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Para o embate, o técnico Léo Condé terá duas missões cruciais. A primeira é neutralizar um dos melhores times do futebol brasileiro. Já a segunda é justamente saber identificar os pontos fracos do adversário para construir uma vantagem na partida em casa.

Portanto, para chegar ao objetivo, o comandante e sua comissão estudam qual postura será adotada dentro das quatro linhas ante o Verdão. O comportamento alvinegro em campo, inclusive, foi criticado no último jogo contra o São Paulo, no qual a equipe pouco agrediu os tricolores e acabou sofrendo o empate dentro do Gigante da Boa Vista.

"O gol pode sair tanto no início do jogo, como foi hoje (sábado, 26), como pode sair a nosso favor no final do jogo, ou sofrer também. A gente sempre alerta, tem o grau de atenção, às vezes vem o desgaste também. A gente só não pode querer criar um tipo de fantasma de que a equipe está mal fisicamente. O segundo tempo provou que não tem nada de mal fisicamente, a gente teve uma postura ruim depois que a gente fez o primeiro gol", disse Condé, após o empate com o clube paulista.

A falta de agressividade ofensiva, por sinal, também desagradou o elenco. Titular da equipe, o lateral-esquerdo Matheus Bahia falou sobre a conduta do Vovô no duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Muito difícil o jogo contra o São Paulo. A gente fez um bom jogo, erramos mais do que deveríamos, mas tem tempo para consertar. Precisamos melhorar muita coisa", frisou.

Por outro lado, o Palmeiras vem de um confronto em que teve grande volume ofensivo com a bola, mas acabou sendo derrotado pelo Bahia, já no fim do segundo tempo. No embate, a equipe alviverde finalizou 21 vezes, no entanto, falhou na hora de definir as jogadas.

"Fomos bem no último terço (do campo), mas não fomos eficientes, temos que ser menos precipitados para fazer o gol que tanto precisávamos. Tivemos oportunidades suficientes para fazer e faltou um bocado para sermos menos afobados", analisou Abel Ferreira, técnico do Verdão.

Com isso, surge a dúvida se o Alvinegro vai adotar uma postura com maior controle da partida ou se vai seguir o mesmo caminho do Bahia, que "cedeu" a bola ao Verdão e conseguiu "matar" o confronto no fim.

A expectativa da torcida, sem dúvidas, é uma conduta mais ofensiva da equipe comandada por Léo Condé. Afinal, caso vença, o time abrirá vantagem para avançar às oitavas de final. A premiação em caso de classificação é de R$ 3,6 milhões.