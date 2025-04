Segundo uniforme da seleção na Copa de 2026 será vermelho, diz site especializado

Foto: Staff Images / CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol no jogo Colômbia x Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Foi revelada a cor que a equipe brasileira usará no seu modelo reserva no próximo mundial, caso confirme a classificação. Segundo informado ontem pelo Footy Headlines, site referência em "vazar" camisas de clubes e seleções antes do lançamento, a seleção vestirá um uniforme número 2 na cor vermelha na Copa do Mundo de 2026.

A camisa da equipe nacional, tradicionalmente azul, conterá o selo da Jordan, e não da Nike — que é fornecedora do time de futebol masculino do País desde 1996.

Há poucos dias, o mesmo veículo já havia noticiado que a segunda camisa do Brasil seria de uma "cor inédita". Na última semana, porém, não havia detalhes sobre qual seria essa cor. Agora, informações exclusivas confirmam que o uniforme será de um "vermelho moderno e vibrante". Será a primeira vez que a seleção adotará esse tom.

Além disso, a produção deste uniforme estaria a cargo da Jordan, e não da tradicional Nike. Não é a primeira vez que a marca faz algo para a equipe brasileira. Em 2016, a Nike lançou uma camisa de Neymar Jr. em parceria com o Air Jordan. O uniforme, que possuía o emblema da CBF, era predominantemente preta e continha detalhes vermelhos na manga.

Ainda de acordo com o Footy Headliners, a camisa vermelha da seleção estará disponível em março de 2026, ano do mundial sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, apesar de tudo parecer acertado para o lançamento do novo uniforme, a cor inédita da segunda camisa pode estar em discordância com as regras que a própria CBF tem para seus modelos.

Em seu estatuto, a Confederação determina que os uniformes "obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema" da instituição, "podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria". Ainda não está claro qual seria a comemoração que justificaria a camisa em vermelho.