CBF encerra negociação e Carlo Ancelotti não será técnico da seleção, diz site

Foto: Adrian DENNIS / AFP Carlo Ancelotti descartou acordo com a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu encerrar as conversas com o técnico Carlo Ancelotti. A medida da entidade ocorre após o Real Madrid — clube com o qual o italiano tem contrato até 2026 — dificultar a negociação. A informação foi publicada pelo ge.

De acordo com o site, o time merengue se opôs a pagar a multa rescisória da demissão do treinador depois de ter ciência das tratativas do profissional com a Amarelinha. O comandante de 65 anos, por sua vez, exigia receber o valor, já que o Rey de Euopa vai encerrar o contrato um ano antes do fim previsto. Porém, Florentino Pérez, presidente do clube, recusou-se a pagar a quantia.

A CBF mantinha contato com Ancelotti por meio de dois intermediários em solo europeu e também já tinha relação com o estafe de treinador multicampeão em 2023, quando negociou pela primeira vez — também de maneira frustrada.

Com isso, a cúpula da CBF preferiu não insistir na negociação e agora deve focar seus esforços em Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e que tem passagem vitoriosa pelo Flamengo. O português, inclusive, já manifestou desejo em comandar a Amarelinha em declarações recentes.

Jesus está disposto a nem comandar o time saudita no Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho, para já assumir o posto na seleção brasileira.

A equipe nacional está sem comandante desde o fim de março, quando Dorival Júnior foi demitido depois da goleada sofrida por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, quer contar com o novo treinador já no fim de março, para realizar a convocação e assumir o time nos próximos duelos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo.

Depois das experiências frustradas com Fernando Diniz e Dorival Júnior, que estavam em alta no futebol brasileiro, a preferência da CBF é por um treinador estrangeiro, o que seria um marco histórico.

Nos últimos dias, jornais estrangeiros, entre eles The Atletic, Marca e BCC, indicavam que o treinador iria assumir o comando da seleção brasileira. Além deles, o jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que a CBF estava bastante confiante em receber o sinal verde de Ancelotti.



A saída de Ancelotti do Real Madrid é considerada iminente, especialmente após a derrota na final da Copa do Rei. Entre os nomes mais especulados para substituí-lo estão Jürgen Klopp e Xabi Alonso. O alemão está livre no mercado e pode assinar com qualquer clube, enquanto o espanhol, ex-jogador do Real, atualmente comanda o Bayer Leverkusen.