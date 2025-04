Ceará recebe Palmeiras pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Fernando Miguel virou o goleiro titular do Ceará

Após 23 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e somente quatro derrotas, o Ceará chega hoje ao ponto mais alto da temporada. E não somente pelo caráter decisivo do duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas porque o Vovô terá, no Palmeiras, às 19h30min, na Arena Castelão, o grande desafio de 2025 até aqui.

O time de Porangabuçu não chega em um mau momento para o embate, já que igualou, após o empate diante do São Paulo, sua maior sequência de invencibilidade jogando em Fortaleza no século XXI. A equipe não perde em solo cearense desde agosto de 2024, quando ainda estava na Série B. Agora, a equipe de Léo Condé receberá no Gigante da Boa Vista o atual vice-líder do Brasileirão.



Para o duelo frente ao Alviverde, o Alvinegro terá força total, a começar das arquibancadas. Mais de 30 mil torcedores já estão confirmados para o embate. Dentro de campo, também entrará com total potência, sabendo que precisa de inteligência para somar um bom resultado nos primeiros 90 minutos decisivos.

"É fazer uma partida de inteligência. A gente sabe que não são só 90 minutos, tem o jogo da volta, em São Paulo. E com muita atenção para não cometer alguns erros que a gente sabe que pode cometer menos para conseguir um bom resultado", frisou o atacante Pedro Henrique, vice-artilheiro do Vovô.



Em busca de um bom resultado, o Ceará terá o elenco quase completamente à disposição. São apenas três os desfalques para o jogo, sendo eles os atacantes Aylon e Bruno Tubarão e o goleiro Bruno Ferreira, todos no departamento médico alvinegro. O grupo contará, no entanto, com o retorno do lateral-direito Fabiano Souza, que foi desfalque na última partida, pela Série A, por suspensão.

Do lado do Palmeiras, o alto número de partidas entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil deve influenciar na escalação. O técnico Abel Ferreira, em treino de apronto, sinalizou que fará mudanças pontuais.

Alguns jogadores esperados podem, no entanto, surgir na escalação. Um deles é o atacante Paulinho, que viajou e tem retornado gradualmente após uma cirurgia para tratar uma lesão na tíbia nas últimas partidas, como ocorreu na derrota diante do Bahia.

O zagueiro Murilo, relacionado, também pode ser uma das cartas do baralho de Abel Ferreira, embora deva aparecer inicialmente no banco. Junto a ele, Mayke e Raphael Veiga, que estavam em transição, trabalharam com o grupo na última atividade antes do time viajar e podem aparecer na escalação na Arena Castelão.

Nesse embate da terceira fase da Copa do Brasil, cada técnico terá seu trunfo. Do lado do Ceará, embora o foco principal seja em Pedro Raul, quem pode surpreender é Pedro Henrique. O camisa 7 voltou de lesão recentemente, mas já marcou no empate diante do São Paulo e voltou a ser o vice-artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu.



Do lado do Palmeiras, o destaque dependerá muito do quanto Abel Ferreira decidirá poupar, mas a tendência é que os holofotes estejam em Estevão.

Ceará x Palmeiras: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço) e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López (Vitor Roque). Téc: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/4/2025

Horário: 19h30min

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE e Léo Simão Holanda/CE

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO