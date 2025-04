Fortaleza sofre, mas arranca empate contra o Retrô pela Copa do Brasil

Foto: MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Leão e Fênix ficaram no empate na Arena de Pernambuco

O Fortaleza sofreu, mas conseguiu buscar o empate diante do Retrô-PE, na reta final do segundo tempo, e manteve tudo em aberto na disputa da terceira fase da Copa do Brasil. Com o 1 a 1 no placar, o Leão depende de uma vitória simples no duelo da volta, marcado para o dia 21 de maio, na Arena Castelão, para confirmar a classificação.



O Tricolor foi, ontem, no primeiro tempo contra o Retrô, um retrato fiel do que tem sido na temporada de 2025: um time sem identidade, sem protagonistas e com postura pragmática. A partida, que poderia servir como um suspiro para a equipe cearense em meio à longa sequência sem vitórias — que já soma sete partidas —, teve efeito reverso. Na Arena de Pernambuco, o Leão apenas reforçou suas fragilidades.



Em um contexto normal, esperava-se que o Tricolor, com muito mais investimento e um elenco de maior qualificação técnica, se portasse como tal diante de um clube que, embora muito organizado, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu. Os comandados de Vojvoda tiveram atuação ruim na primeira etapa e foram para o vestiário com a derrota parcial no placar.



Individualmente, atletas como Calebe, Pol e Deyverson em quase nada agregaram — jogadores que deveriam ter papel mais impactante. O jovem Kervin foi quem teve mais personalidade para chamar o jogo para si e ser participativo. Coletivamente, o desempenho do Fortaleza deixou a desejar. A lentidão nas articulações e a falta de objetividade com a bola facilitaram — e muito — a marcação do Retrô.



À exceção de uma cabeçada de Deyverson na pequena área e uma finalização de Kervin — ambas bem defendidas pelo goleiro Volpi —, o Leão não produziu absolutamente nada no ataque. O Retrô, dentro de suas limitações, mostrou-se mais organizado e eficaz na proposta projetada pelo técnico Milton Mendes. O volante Richard Franco, em chute de fora da área aos 32 minutos, colocou o time pernambucano em vantagem.



Na volta para o segundo tempo, Vojvoda promoveu três mudanças de imediato: Martínez, Marinho e Breno Lopes entraram nos lugares de Pol, Calebe e Allanzinho. Na prática, a ideia do argentino de tornar o Leão mais forte ofensivamente não surtiu grande efeito. O Retrô, confortável no jogo, continuou mantendo o controle das ações e pouco sofreu nas investidas do Tricolor.



Se teve uma equipe que ficou próxima de balançar as redes foi o próprio Retrô. A Fênix, que finalizou mais do que o rival cearense, quase ampliou o placar aos 23 minutos, mas Gustavo Mancha salvou o Leão ao tirar a bola quase em cima da linha após finalização de Iba Ly. O atacante senegalês do clube pernambucano, no lance seguinte, arriscou de fora da área e obrigou João Ricardo a fazer defesa magistral — a pelota ainda tocou no travessão.



Passados os 30 minutos, o duelo ficou franco: o Retrô, com mais espaço nos contra-ataques, enquanto o Fortaleza insistia em chutes da intermediária – boa parte protagonizada por Breno Lopes. Quando a partida parecia ter seu destino selado, Lucero, aos 42, após bate-rebate na pequena área, empurrou a bola para o gol. Empate do Leão e fim do jejum do centroavante, que não marcava há sete jogos.



Resultado importante, considerando o contexto da partida e o fato de o Fortaleza decidir a classificação em casa, mas que não apaga mais um péssimo desempenho do time liderado por Vojvoda.

Retrô-PE 1x1 Fortaleza: ficha técnica



Retrô-PE

4-3-3: Volpi; Salomão, Claudinho, Rayan e Gedeílson; Gledson, Richard Franco (Mike) e Radsley; Fernandinho (Iba Ly), Maycon Douglas (Bruno Marques) e Fialho (Diego Guerra). Téc: Milton Mendes

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso (Pikachu), David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pol Fernández (Martínez) e Calebe (Marinho); Kervin (Lucero), Allanzinho (Breno Lopes) e Deyverson. Téc: Vojvoda

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 29/4/2025

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Thiago Rosa de Oliveira/RJ

Gols: 32min/1ºT - Richard Franco (RET); 42min/2ºT - Lucero (FOR)

Cartões amarelos: Salomão e Rayan (RET); David Luiz, Bruno Pacheco, Pikachu e Martínez (FOR)

Público e renda: 2.385 presentes/R$ 9.360,00