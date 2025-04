Maracanã resiste, mas é derrotado pelo Inter no Beira-Rio pela Copa do Brasil

Foto: Ricardo Duarte/Internacional Bicolor Metropolitano foi batido pelo Colorado

O Maracanã perdeu sua primeira partida na edição de 2025 da Copa do Brasil. O Bicolor Metropolitano foi até o Beira Rio, em Porto Alegre (RS), e lutou até os acréscimos por um empate contra o Internacional, mas acabou derrotado por 1 a 0, na noite de ontem.

O jogo da volta, com mando do time cearense, está marcado para o dia 22 de maio, no Estádio Presidente Vargas. O Colorado terá a vantagem do empate.

Assim como foi durante as outras partidas do Bicolor no torneio nacional, a equipe fez uma partida de excelente postura defensiva e teve como maior destaque o goleiro Rayr Miller, que fez intervenções pontuais, pegou pênalti, mas não conseguiu impedir o gol gaúcho nos acréscimos.

Como na maioria dos confrontos entre um clube gigante contra uma jovem equipe do interior cearense, foram 90 minutos de uma pressão fulminante por parte do Inter.

O treinador Junior Cearense armou uma equipe em um 5-4-1, com linhas muito baixas e um solitário Bravo servindo como pivô de contra-ataques. O Internacional de Roger Machado, por sua vez, ficou extremamente dependente do jogo pelos lados do campo, uma vez que não só o bloco de marcação do Maracanã era muito compacto, como as linhas de meio e zaga era muito próximas umas das outras.

Sem possibilidade de jogar por dentro, o Colorado sobrecarregou os pontas Wesley e Bruno Tabata: ou eles cortavam para dentro e tentavam um chute com a perna dominante, ou tentavam um cruzamento buscando uma cabeçada na segunda trave.

Foi em uma jogada como essa que Tabata cruzou para área, Enner Valência puxou a marcação de Wendel e Wesley marcou de cabeça. O lance foi revisado pelo VAR, que constatou posição irregular e manteve o placar em 0 a 0. O Maracanã pouco atacou, mas conseguiu chegar ao gol adversário graças a um contra-ataque puxado pelo atacante Davi Torres.

Na segunda etapa, Junior Cearense fez uma troca no ataque.: Testinha entrou no lugar de Davi Torres, que apresentou sinais de cansaço ao fim do primeiro tempo. Na primeira etapa, o zagueiro Wendel lesionou o joelho e foi substituído pelo experiente zagueiro Edimar.

Roger Machado também respondeu no "xadrez tático". O comandante do Colorado inverteu os seus pontas, permitindo que o Inter chegasse mais a linha de fundo. Ainda sem sucesso em conseguir destravar a defesa adversária, o comandante da equipe da casa colocou o meia Alan Patrick para tentar construir por dentro.

Mesmo com essas mudanças, o Inter continuou com muita dificuldade de achar espaços na forte defesa da equipe metropolitana e continuou dependendo de bolas aéreas e jogadas individuais para trazer real perigo à meta do arqueiro Rayr Miller.

Em jogada individual, Wesley sofreu falta de Jair dentro da grande área e foi assinalado pênalti para o Internacional. Alan Patrick foi à marca da cal e parou em Rayr, que mais uma vez se destacou na bola parada. Minutos depois, o mesmo camisa 10 cobrou escanteio, encontrou Raykkonen na área e o Internacional abriu o placar, mas assim como no primeiro tempo, o gol dos donos da casa foi anulado.

Na câmera do VAR, foi constatado toque de braço do centroavante dos gaúchos e o gol foi anulado, dando sobrevida ao Maracanã. Contudo, não foi suficiente para resistir aos 11 minutos de acréscimos dados pelo árbitro e, aos 47 minutos, Gustavo Prado garantiu uma suada vitória ao Internacional após rebote na área.