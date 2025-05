Ceará domina, mas perde para o Palmeiras na ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Foto: LEONARDO ALVES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Gómez marcou o único gol no Castelão

O Ceará dominou, criou e tentou, mas foi superado pelo Palmeiras na noite de ontem, na Arena Castelão. Atuando diante do seu torcedor, o Vovô foi derrotado pelo Alviverde por 1 a 0 e largou em desvantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Gustavo Gómez marcou o único gol do duelo de ida.

Com força máxima em campo e ciente da dificuldade de enfrentar um dos melhores elencos do País, o time comandado por Léo Condé mostrou boa organização tática desde os minutos iniciais do confronto. Não à toa chegou com perigo logo aos quatro minutos: Galeano recebeu cruzamento e ficou perto de finalizar, mas Vanderlan o atrapalhou. Depois, aos 16, Mugni recebeu pela direita e cruzou para Galeano. Weverton conseguiu evitar o tento.

Na sequência, o Alvinegro de Porangabuçu criou sua primeira grande chance na partida. Depois de um bate e rebate na área, o atacante Pedro Henrique finalizou. Porém, o chute saiu sem direção. Após as oportunidades, o jogo perdeu sua intensidade devido à quantidade de faltas assinaladas pelo árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima.

Pouco criativo, mas perigoso, o Palmeiras teve possibilidade de balançar as redes aos 29, com Vitor Roque, que aproveitou roubada de bola na entrada da área e chutou para fora. Quatro minutos depois, o Verdão chegou ao gol. Em cobrança de falta, Estêvão cruzou com perfeição e Gustavo Gómez subiu bem para cabecear e abrir o placar na Arena Castelão.

Em desvantagem no duelo, o Ceará tentou se lançar mais ao ataque, porém, teve um grande empecilho: a arbitragem. Isso porque o juiz marcou seguidas faltas a favor da equipe paulista, fato que gerou insatisfação do Vovô. Pedro Henrique, por sinal, levou cartão amarelo por reclamação.

Na volta para o segundo tempo, Léo Condé manteve a escalação inicial confiante na busca pelo empate. Logo nos primeiro minutos, o cenário seguiu o mesmo: mais faltas para o Palmeiras. Em resposta, o Alvinegro chegou com perigo duas vezes consecutivas. Primeiro, Pedro Raul aproveitou erro de Lucas Evangelista e finalizou forte para a defesa de Weverton. No rebote, Galeano foi abafado pelo arqueiro alviverde e não conseguiu chutar.

Enquanto a torcida alvinegra reclamava com a arbitragem, a equipe continuou tentando o gol de igualdade. Aos 12, Mugni chutou de fora da área e a bola passou por cima. Na sequência, Pedro Henrique recebeu bom passe de Pedro Raul e ficou na cara da meta para marcar, mas Vanderlan interviu e afastou a bola.

Depois, o Vovô tirou o suspiro das arquibancadas quando Mugni finalizou cruzado e a bola passou na frente de todo mundo antes de sair. Na réplica, o Verdão chegou com Paulinho, que ficou frente a frente com Fernando Miguel, que salvou o Vovô.

Cada vez mais incisivo, o Ceará montou uma ronda e trocou passes para tentar infiltrar. O Verdão, por sua vez, fechou-se a todo custo no "estilo Abel Ferreira" para manter o resultado construído fora de casa. No fim, a estratégia paulista sobressaiu à cearense.

Com o resultado, o Alvinegro precisará de uma vitória por dois ou mais gols de diferença no jogo da volta para avançar. Caso triunfe por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis. O duelo decisivo acontecerá no dia 22 de maio, às 19h30min, no Allianz Parque, em São Paulo.

Ceará 0x1 Palmeiras: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lelê), Fernando Sobral (Lourenço) e Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Henrique (Guilherme) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Allan); Estêvão (Paulinho), Facundo Torres (Piquerez) e Vitor Roque (Maurício). Téc: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/4/2025

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz/MS e Francisco Chaves Bezerra Junior/PE

Gols: 34min/1ºT - Gómez (PAL)

Cartões amarelos: Mugni, Pedro Henrique e Willian Machado (CEA), Giay, Estêvão, Emiliano Martínez e Maurício (PAL)

Público e renda: 44.079 pagantes/R$ 938.192,00