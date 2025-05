Conmebol determina vitória do Fortaleza na Libertadores em jogo cancelado diante do Colo-Colo

Foto: JAVIER TORRES Private security personnel stands guard on the pitch after the Copa Libertadores group stage football match between Chile's Colo Colo and Brazil's Fortaleza was suspended at the Monumental David Arellano stadium in Santiago, on April 10, 2025.

A Comissão Disciplinar da Conmebol divulgou ontem a decisão envolvendo o jogo Colo-Colo-CHI x Fortaleza, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que foi cancelado após invasão da torcida mandante, no dia 10 de abril. A entidade declarou o Leão vencedor do confronto pelo placar de 3 a 0 e impôs sanções aos chilenos.

Além do triunfo para o Tricolor, o Cacique jogará as próximas cinco partidas de torneios da Conmebol como mandante sem torcida e também não terá carga de ingressos como visitante por período igual de partidas.

O Colo-Colo ainda será multado em 80 mil dólares (cerca de R$ 454 mil na cotação atual). Ainda assim, tem direito a recurso, que deve ser apresentado em um período de sete dias corridos.

Com os pontos somados, o Fortaleza sai da lanterna para a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos em três partidas. Com o 3 a 0 a favor, o Tricolor zerou o saldo de gols, tento marcado quatro tentos e sofrido o mesmo número.

Posição oficial do Fortaleza sobre a decisão:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que, por decisão oficial da CONMEBOL, foi declarado vencedor da partida contra o Colo-Colo pelo placar de 3x0, em decorrência dos atos de violência praticados pela torcida adversária na partida realizada no Chile.

"Agradecemos à CBF pelo apoio institucional durante o processo. O respaldo da entidade foi fundamental para garantir o cumprimento das normas e a integridade da competição.

"Reforçamos nosso total repúdio a qualquer forma de violência no futebol. O esporte deve ser palco de paixão, respeito e união entre os povos — nunca de agressões e intolerância.

O Fortaleza agora possui 4 pontos na tabela do grupo E. Nosso próximo duelo pela competição será na terça-feira, 6, às 21h30min, contra o mesmo Colo-Colo, na Arena Castelão"

Relembre o caso do cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza:

De acordo com o jornal El Deportivo, diversos adeptos do Colo-Colo tentaram invadir setores do Estádio David Arellano momentos antes de o confronto ser iniciado. Em meio ao caos do lado de fora, que contou com intervenção policial, pessoas foram presas, outras ficaram feridas e duas vieram a óbito. Ainda segundo informações da mídia local, as vítimas foram uma mulher de 19 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno.

Segundo relatos do periódico, as duas vítimas teriam sido atropeladas por um veículo da polícia durante uma manobra para dispersar a multidão que tentava invadir o estádio.

A situação fugiu do controle a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Naquele momento, a notícia do falecimento de dois torcedores na área externa do Monumental David Arellano passou a ser comentada entre aqueles que estavam dentro do estádio. Adeptos do Colo-Colo, em um ato de revolta, quebraram os vidros que separam a arquibancada do campo e invadiram o gramado.

A partida foi suspensa aos 24 minutos, com o placar de 0 a 0. Aos poucos, os torcedores, sob comunicado no sistema de voz para esvaziar o estádio, foram deixando a arquibancada, mas as confusões se estenderam para fora da praça esportiva. Alguns adeptos do Colo-Colo brigaram entre si durante o processo de saída do estádio.

Nos vestiários, o entendimento dos dois clubes era de que não havia mais condição para o prosseguimento do jogo. Já entre os representantes da Conmebol, existia o desejo da continuidade e conclusão da partida. No fim, com o posicionamento irredutível de Fortaleza e Colo-Colo, o confronto foi suspenso definitivamente.