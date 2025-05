Fortaleza amarga pior aproveitamento no 1° quadrimestre de uma temporada da Era Vojvoda

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda vive mau momento no Tricolor

Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021, após os primeiros quatro meses do ano. Assumiu o clube após uma eliminação no Nordestão, que derrubou Enderson Moreira. Ainda assim, conseguiu dar reinício à temporada no quinto mês e levar o Tricolor ao título do Cearense, somando campanhas emblemáticas ao terminar em quarto lugar Série A do Brasileirão e parar nas semifinais da Copa do Brasil.

Desde então, permanece no comando do time durante temporadas integrais pelo quinto ano consecutivo e os primeiros quadrimestres nem sempre escapam de grandes turbulências. No de 2025, encerrando o mês de abril em jejum de vitórias após empatar com o Retrô-PE, na última terça-feira, 29, Vojvoda enfrenta a pior delas. Com 45,3% de aproveitamento, o argentino tem seu primeiro terço do ano mais preocupante desde que chegou ao Pici.

Ao todo, são 25 partidas oficiais disputadas, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Nos compromissos, conseguiu garantir apenas nove vitórias para o Tricolor. Somadas a sete empates e mais nove derrotas, o aproveitamento do Leão do Pici é inferior até mesmo ao início de 2021, quando era treinado por Enderson Moreira, que teve 52,7% à época.

Diferentemente do antigo comandante, Vojvoda tem grande respaldo da diretoria por tudo que alcançou com o escrete vermelho-azul-e-branco. Contudo, para sustentar a confiança leonina e voltar a sorrir, o argentino terá que fazer como em 2021 e "chegar", de corpo e alma, em maio deste ano.

Em 2022, primeira temporada em que esteve no clube desde o primeiro treino do ano, Vojvoda teve um primeiro quadrimestre positivo, com 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas, 66% de aproveitamento até abril. Da mesma forma, o calendário apresentou desafios e o clube passou o Brasileirão quase todo na lanterna, até encaixar uma sequência de vitórias e se reerguer para garantir vaga em outra Libertadores.

Na temporada seguinte, o Fortaleza teve seu início mais avassalador justamente no período em que mais atuou. Em 30 jogos, o Leão triunfou 20 vezes, empatou quatro e teve seis derrotas, fazendo o melhor primeiro quadrimestre com o comandante: 71,1%.

Já em 2024, o início também foi complicado, com resultados negativos marcantes, como a virada sofrida para o Maranhão, pela Copa do Nordeste, após abrir 2 a 0. No conjunto da obra, Vojvoda somou 12 vitórias, dez placares igualados e quatro reveses até abril: 58,9% de aproveitamento.

No atual cenário, o time não somente tem o pior aproveitamento desde sua chegada, como tem o menor número de vitórias de forma disparada e a maior quantidade de derrotas, também discrepante. Com ressalvas à quantidade de jogos, o Leão do Pici tem a menor porcentagem de vitórias desde 2006 — considerando o ano cheio —, quando foi rebaixado à Série B.

Fortaleza: aproveitamento de Vojvoda