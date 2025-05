Júnior Cearense exalta atuação do Maracanã contra o Inter e critica acréscimos

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Júnior Cearense no jogo Maracanã x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025

Com gol sofrido nos acréscimos, o Maracanã foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista ao Esportes O POVO, o técnico Júnior Cearense elogiou o desempenho do Bicolor Metropolitano no duelo fora de casa contra o Colorado, na última terça-feira, 29.

Adotando uma proposta mais reativa, a equipe cearense, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, foi a campo com uma linha de cinco defensores, congestionando o meio e ofertando os cruzamentos aos gaúchos, estratégia que funcionou até os últimos minutos do confronto.

“Foi uma partida contra uma equipe de Série A, que briga para ser campeã brasileira. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, então encarei a partida respeitando muito a equipe do Internacional, os seus domínios. Procuramos congestionar bem o meio para que a equipe do Inter não tivesse facilidade e abrimos mais as laterais para que eles fizessem aquela bola longa”, explicou o treinador do Maracanã.

“Como a gente ia ter sempre três, quatro jogadores ali na área, por estar marcando numa linha baixa, teríamos condições de defender bem. Tivemos chance de fazer um gol no primeiro tempo, tivemos algumas duas, três chances de jogar a bola na área. Tudo aquilo que a gente traçou, conseguiu colocar o plano em jogo. Fizemos um grande jogo”, completou.

O Inter até conseguiu balançar a rede em outras duas ocasiões: na primeira, Wesley completou o cruzamento vindo da direita em posição irregular; na segunda, após cobrança de escanteio, Raykkonen concluiu para o gol, mas a bola tocou em seu braço após a finalização e a irregularidade foi marcada.

Bronca com o tempo adicional

Entre os dois gols anulados, aos 27 minutos do tempo, Wesley foi derrubado na área, o que resultou num pênalti para o Colorado. Rayr encaixou a cobrança de Alan Patrick, o que manteve o placar igualado até os acréscimos da segunda etapa, que foram alvos de bronca para Júnior Cearense.

“Sofremos 1 a 0 já nos acréscimos, que, para mim, foi muito tempo. Foram 16 minutos no segundo tempo, oito no primeiro. É muito difícil de acontecer. Então está de parabéns o Maracanã pela partida que fez. Agora é pensar na Série D. Lá na frente, a gente passa novamente a estratégia para esse segundo jogo que vai ser em nossa casa”, disse, referindo-se ao duelo do dia 22 de maio.