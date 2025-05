Fortaleza visita São Paulo pela Série A para manter estigma de "carrasco" no Morumbis

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pol Fernández já foi alvo do São Paulo e hoje defende o Leão

Na saga incessante pela “virada de chave”, o Fortaleza terá, hoje, uma nova oportunidade de encerrar o jejum de vitórias que acumula. O adversário da vez é o São Paulo, às 21h30min, no Morumbis, na capital paulista, em duelo válido pela sétima rodada da Série A. Na 15ª posição, o Leão tem os mesmos seis pontos do Atlético-MG (16º) e está pressionado pelo Z-4.



Um triunfo, entretanto, pode mudar o cenário para o Tricolor do Pici. Afinal, é início de torneio e os clubes ainda estão próximos na tabela. A diferença para o São Paulo, por exemplo, que é o 10º colocado, é de apenas dois pontos — o que reforça a importância de o time cearense derrotar o escrete paulista. Um revés, por outro lado, não só mantém o Leão estagnado, como aumenta a já longa crise no clube.



No início da semana, os comandados de Vojvoda sofreram contra o Retrô-PE, equipe da terceira divisão nacional, mas conseguiram arrancar o empate na reta final do jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Com isso, o Fortaleza fechou o mês de abril sem nenhuma vitória em campo: foram três derrotas e cinco empates. O único triunfo veio dos tribunais, dado pela Conmebol no jogo contra o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores.



Para a partida contra o São Paulo, Vojvoda deve seguir com os mesmos desfalques que teve diante do Retrô, com o acréscimo de Titi, suspenso. São eles: o zagueiro Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), os laterais Tinga (entorse no tornozelo direito) e Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito), o atacante Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda) e o volante Rodrigo, que aprimora o condicionamento físico.



Rival do Leão, o Tricolor do Morumbis vem de vitória na Copa do Brasil, por 2 a 1 sobre o Náutico-PE, de virada. No Brasileirão, a equipe comandada pelo argentino Luis Zubeldía — um dos carrascos do time cearense na final da Sul-Americana, em 2023, já que era o treinador da LDU-EQU — ainda não embalou. Embora invicta no certame, empatou cinco vezes e conquistou uma vitória.

Em números gerais, por outro lado, o momento do São Paulo é positivo. A última derrota aconteceu há quase dois meses, na semifinal do Campeonato Paulista, no início de março. De lá para cá, o Tricolor acumula dez partidas de invencibilidade, tendo três vitórias e um empate nos últimos quatro confrontos que disputou: derrotou o Santos, pela Série A, o Libertad-PAR, pela Libertadores, e o já citado Náutico.



Diante do Fortaleza, Zubeldía deve ter uma lista extensa de desfalques, grande parte de jogadores entregues ao departamento médico, como Luiz Gustavo, Arboleda, Calleri, Henrique Carmo, Hugo Leonardo, Oscar e Pablo Maia. Além deles, Enzo Díaz e Marco Antônio, suspensos, são ausências confirmadas. Em contrapartida, Lucas Moura retorna.



Um fato que pesa a favor do Leão é o ótimo retrospecto recente contra o São Paulo. A equipe cearense não perde na casa do Tricolor Paulista desde 2020, quando perdeu por 1 a 0, pelo Brasileirão. Desde então, o Fortaleza visitou o rival em seis ocasiões, período em que conquistou quatro vitórias e dois empate — em um deles, foi eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil.

São Paulo x Fortaleza: ficha técnica

São Paulo

3-5-2: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Ruan Tressoldi; Wendell, Alisson, Bobadilla, Matheus Alves e Lucas Ferreira; André Silva e Ferreirinha. Técnico: Zubeldía

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Pol Fernández, Martínez e Mancuso; Breno Lopes e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 2/5/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Bruno Boschilia/PR) e Daniel de Oliveira Alves/RJ

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO