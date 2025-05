Ceará e Vitória fazem clássico nordestino pela Série A no PV

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Léo Condé, do Ceará, reencontrará o Vitória, onde teve passagem marcante

Mais um capítulo dos 20 jogos entre nordestinos pelo Campeonato Brasileiro Série A de 2025 está marcado para hoje. Com objetivos parecidos, buscando voltar a vencer após três jogos, Ceará e Vitória-BA se enfrentam no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18h30min, em confronto válido pela quinta rodada da competição nacional.

Além da busca por pontos importantes na tabela, o jogo carrega ingredientes emocionais: reencontro de técnico com ex-clube, time visitante pressionado para voltar a jogar bem e um tabu incômodo que o Vovô tenta encerrar diante da torcida alvinegra. Na tabela, um embate entre dois clubes que se distanciam por sete posições, mas apenas dois pontos.

Será a primeira vez que Léo Condé comandará o Ceará contra o Vitória, clube onde viveu momentos marcantes nos últimos anos. À frente do Leão da Barra, ele conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano em 2024. A missão não será simples: a vitória mais recente do Alvinegro sobre o escrete rubro-negro foi em 2021, na semifinal da Copa do Nordeste, quando venceu por 2 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram três vezes, com três triunfos consecutivos da equipe baiana.

Em seus últimos compromissos, o atual time de Léo Condé não teve uma queda significativa de rendimento, mas não conseguiu sair vencedor nos três jogos mais recentes. Diante do clube baiano, jogando ao lado de sua torcida no clima de caldeirão do PV, o Ceará deve tentar seguir parte de sua sina nesta Série A: ser o responsável por abrir o placar, como fez em quase todas as partidas da competição.



O que precisa ajustar é a continuidade dessa nuance. Quando está vencendo, o Alvinegro tem entregado a bola ao adversário, o que vem causando complicações: dos sete tentos que sofreu na competição, seis foram nos minutos adicionais de acréscimos da primeira ou da segunda etapa.

Para a partida, o Ceará não contará com o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Aylon, ambos em tratamento fisioterapêutico. Fernandinho, que foi submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão no ombro direito, e Richardson, que também fez uma operação para tratar uma fascite plantar, também ficam de fora. Fabiano, que cumpriu suspensão ante o São Paulo, pode voltar a jogar pela Série A.

A situação do Vitória é mais delicada: apenas um triunfo em 11 jogos. Com os maus resultados, a pressão que ronda Thiago Carpini adensou. A torcida tem feito cobranças pelos resultados e, principalmente, por um melhor desempenho.

Na sequência, em competições distintas, o Rubro-Negro foi derrotado por Juventude, Flamengo e Cerro Largo; empatou com Vitória, Fluminense, Atlético-MG, Defensa y Justicia, Universidad Católica, Moto Club e Bahia.

O único triunfo recente foi justamente contra um cearense, quando bateu o Fortaleza no dia 16 de abril, de virada, por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada da competição nacional. Na Série A deste ano, a agremiação teve a meta vazada em todos os compromissos.

Entre os desfalques, está o atacante Renato Kayzer, conhecido do futebol cearense, que cumpriu mais uma etapa da transição e caminha para seu retorno — e estreia — após deixar o Fortaleza.

O atacante Carlos Eduardo está em tratamento de lesão na posterior da coxa, enquanto o volante Willian Oliveira segue em recuperação de lesão no joelho. O meia Pepê não viajou com a delegação com uma entorse, bem como Zé Marcos, que sofreu uma lesão muscular.

Ceará x Vitória: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço), Sobral e Mugni; Galeano (Lelê), Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ronald, Baralhas e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Janderson e Erick. Téc: Thiago Carpini

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 3/5/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO