Fortaleza joga bem, mas fica no empate com o São Paulo e segue em jejum de vitórias

Foto: TOMZÉ FONSECA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Mesmo fora de casa, Fortaleza jogou de igual para igual com São Paulo

Superior durante boa parte do confronto, o Fortaleza ficou no 0 a 0 com o São Paulo, na noite de ontem, no Morumbi, na capital paulista, pela Série A. Com o resultado, o Leão chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória, período em que acumula cinco empates e duas derrotas. No Brasileirão, o time cearense agora soma sete pontos, na 15ª colocação, e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O Leão mostrou, no primeiro tempo, um retrato fiel da melhor versão do time de 2024, quando engatou uma sequência de vitórias e chegou a abrir o Campeonato Brasileiro na ponta: organização defensiva, pressão no portador da bola e velocidade nas articulações. Nesta etapa do confronto, o Tricolor do Pici anulou completamente os donos da casa e poderia ter ido para o intervalo com vantagem no placar.

A atuação sem a posse da bola foi o grande destaque do Leão. A equipe cearense venceu a maioria dos combates no meio-campo, dificultou a construção do Tricolor Paulista com marcação em bloco alto e neutralizou as duas maiores forças do rival, que são as jogadas pelas pontas do campo com Ferreirinha, do lado esquerdo, e Lucas Ferreira, na direita.

O goleiro João Ricardo, que tem sido acionado com muita frequência nos jogos do Fortaleza nesta temporada, praticamente não trabalhou na etapa inicial no Morumbi. Mas o Leão não só se defendeu. Nos momentos com a bola, os comandados de Vojvoda foram intensos e objetivos. Passes rápidos, triangulações e finalizações — ainda que com pouca eficiência para acertar a meta adversária.

A melhor chance do primeiro tempo caiu no pé de Brenno Lopes, logo aos oito minutos. No lance, Yago Pikachu desarmou Ferreirinha na intermediária do Fortaleza e fez um passe fenomenal para o camisa 26, que saiu livre, por trás dos defensores do São Paulo. O atacante, porém, hesitou e, quando tentou finalizar, foi interceptado.

No segundo tempo, um cenário totalmente diferente da etapa anterior. João Ricardo, que pouco havia aparecido, se transformou em herói. Com um minuto, o arqueiro tricolor viu Lucas Ferreira, completamente livre, invadir a área e ficar cara a cara consigo. O camisa 1, bem posicionado, defendeu o chute do atacante rival e salvou o Leão.

Não parou por aí. Aos 18, novamente precisou fazer um “milagre”. Desta vez, Ferreirinha venceu a defesa do Fortaleza e partiu sozinho em direção à meta do time cearense. O atacante do clube paulista poderia ter finalizado, mas tentou driblar João Ricardo. Na dividida entre os dois, o árbitro assinalou penalidade.

No duelo na marca da cal, melhor para o Tricolor do Pici. João Ricardo acertou o canto e fez a defesa com tranquilidade. A partir dali, o confronto tornou-se frenético, com ambas as equipes alternando ataques e, consequentemente, cedendo espaços. Faltou, para os dois elencos, maior capricho nas conclusões das jogadas. Pelas chances criadas, tanto o São Paulo quanto o Fortaleza poderiam ter vencido.

O empate, embora não seja ideal para o momento conturbado do Fortaleza, gera uma perspectiva positiva pela atuação em campo. O Leão, além de ter sido competitivo contra um adversário difícil, teve personalidade fora de casa, organização e, sobretudo, mostrou identidade de jogo. O desafio, agora, é manter o nível e ter consistência nos próximos jogos.

São Paulo 0x0 Fortaleza: ficha técnica



São Paulo



3-5-2: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Ruan Tressoldi; Wendell, Alisson, Bobadilla, Matheus Alves (Luciano) e Lucas Ferreira (Ryan); Andre Silva e Ferreirinha (Lucas Moura). Téc: Zubeldía



Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha (David Luiz) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Martínez, Rossetto (Pochettino) e Yago Pikachu; Breno Lopes (Marinho) e Lucero (Deyverson). Téc: Vojvoda.



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves (RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Lucas Ferreira e Bobadilla (São Paulo); Gustavo Mancha e João Ricardo (Fortaleza)