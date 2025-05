Buscando primeira vitória, Floreste recebe o Retrô no PV

Foto: Kely Pereira / Floresta O Floresta realizará sua 2ª partida na Série C deste ano

Em situação delicada na tabela, o Floresta recebe o Retrô-PE na tarde deste domingo, 4, em duelo da 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em duelo inédito, as equipes se enfrentam às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, em Fortaleza. A partida terá transmissão do Nosso Futebol .

Mandante do confronto, o Verdão ainda busca conquistar sua primeira vitória na Terceirona. Até este momento, o escrete da Vila Manoel Sátiro disputou três jogos na competição, conquistando o primeiro ponto apenas na rodada passada, quando empatou com o Anápolis fora de casa. Antes disso, foi derrotado por Caxias-RS, no interior gaúcho, e pelo Londrina-PR, no Domingão, em Horizonte.

Os resultados fazem com que o Floresta abra a rodada na vice-lanterna, acima apenas do Guarani-SP, que ainda não pontuou. Os quatro últimos colocados são rebaixados, enquanto os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Em contrapartida, a Fênix chega para o confronto em alta na temporada. Após empatar na estreia da Série C (com o Tombense-MG) e ser derrotado no segundo jogo (pela Ponte Preta-SP), o escrete pernambucano venceu o Figueirense-SC na rodada passada. Com isso, o time é o nono da tabela, pertinho da zona de classificação.

Além disso, o Retrô vem de um importante empate nessa terça-feira, 29, contra o Fortaleza por 1 a 1 no jogo de ida da Copa do Brasil, na Arena Pernambuco.