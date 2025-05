Ceará vence Vitória no PV e passa a integrar o G-6 da Série A

Foto: Samuel Setubal Marllon comemora gol da vitória

O Ceará fez valer a força como mandante e derrotou o Vitória ontem, por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Brasileiro. Com o resultado, o Vovô voltou a vencer na competição após dois jogos e terminou o sábado entre os seis melhores do Brasil, com 11 pontos somados.



O primeiro tempo foi de dificuldade para o Ceará, que, diferentemente de momentos anteriores, não conseguiu converter o fator casa em um ambiente favorável para si dentro de campo. A postura do time, inclusive, se evidenciou aquém do que se esperava: um time passivo, pragmático, displicente e com pouca objetividade com a bola nos pés.



Em nenhum recorte dos 45 minutos iniciais o Alvinegro conseguiu gerar pressão na defesa do Vitória, que não teve qualquer dificuldade para neutralizar os avanços ofensivos do time cearense. Não à toa, o Vovô foi para o intervalo com somente duas finalizações na direção correta do gol defendido por Lucas Arcanjo — uma delas em uma cabeçada fraca de Pedro Raul, no meio da baliza, e outra em chute de longa distância, sem perigo.



A falta de intensidade do Ceará com a posse da bola, assim como os erros de passe — muitos na fase de construção do time —, também chamaram a atenção negativamente. Pedro Raul, totalmente isolado na grande área, sofreu. Pouco municiado, já que o Alvinegro não tinha profundidade pelos lados para realizar cruzamentos, e com Mugni sem inspiração pelo meio, o camisa 9 não conseguiu ter o impacto de outrora.



A defesa alvinegra também deixou a desejar. Pouco combativa e com linhas em bloco baixo, a equipe cearense deu espaços para o Vitória, que teve a melhor chance de abrir o placar no primeiro tempo, com Carlinhos. No lance, o centroavante rubro-negro finalizou livre, na pequena área, após cruzamento, mas pegou mal na bola e desperdiçou.



No vestiário, a conversa de Léo Condé surtiu efeito no Ceará. O time retornou para o segundo tempo com um ritmo totalmente distinto, muito mais agressivo com e sem a bola, marcando em bloco alto e impondo grande pressão aos visitantes. Em um espaço de dez minutos, o Vovô empurrou o Vitória contra a própria área e o sufocou.



O Alvinegro passou a atacar de forma incessante. A bola que carimbou o travessão de Lucas Arcanjo, em cobrança de falta batida por Pedro Henrique, serviu de premissa para o que aconteceria logo depois. Em escanteio, o zagueiro Marllon, totalmente livre na grande área, cabeceou no canto direito do arqueiro rubro-negro e estufou as redes. O PV virou um caldeirão.



Não somente as questões ofensivas, mas a postura do time defensivamente também melhorou bastante na etapa final. O Vovô tornou-se mais intenso, encurtou os espaços do portador da bola e passou a pressionar a saída do Vitória, que já não conseguia encontrar tantas liberdades para articular jogadas, sobretudo até os 25 minutos.



Nos minutos finais, o Ceará teve tranquilidade para administrar o resultado e poderia, inclusive, ter ampliado o placar, não fosse pelas boas defesas de Lucas Arcanjo e pelo gol inacreditável perdido por Lelê. Felizmente, nada que causasse danos ao resultado final. Triunfo fundamental do Alvinegro, que reforça a confiança e segue emplacando um ótimo início de Série A.

Ceará 1x0 Vitória: ficha técnica



Ceará



4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Sobral e Mugni (Rômulo); Galeano (Bruno Tubarão), Pedro Henrique (Nicolas) e Pedro Raul (Lelê). Téc: Léo Condé.



Vitória



4-3-3: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Néris (Edu) e Jamerson; Ryller (Wellington Rato), Ronald e Matheuzinho (Fabri); Lucas Braga (Erick), Janderson e Carlinhos (Léo Pereira). Téc: Thiago Carpini

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Marllon (10’ 2T)

Cartões amarelos: Matheuzinho, Claudinho e Lucas Braga (Vitória)

Público total: 14.918

Renda bruta: R$ 137.116,00