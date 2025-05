Fortaleza não vence há sete jogos e sequência em casa pode ser trunfo para fim de jejum

Foto: Samuel Setubal Lucero e Deyverson podem ser chave para encerrar sequência sem vitórias do Fortaleza

O Fortaleza teve boa atuação contra o São Paulo, mas amargou um novo jogo sem vitória na temporada. Com o 0 a 0 no Morumbi, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici chegou ao sétimo jogo sem vitória na temporada e ao quarto empate consecutivo, cenário que expõe o mau momento do time, ainda que evoluções no desempenho sejam evidentes.

O jejum só não é maior porque o time cearense foi considerado vencedor pela Conmebol no jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores, que foi encerrado aos 24 minutos do segundo tempo, no Monumental David Arellano, em Santiago (Chile), quando o placar estava 0 a 0, por conta de uma invasão de torcedores. Antes do duelo contra o time chileno, o Leão vinha de um empate com o Mirassol e uma derrota para o Racing-ARG.

Com exceção do embate diante do Cacique do Chile, o Fortaleza venceu um único adversário com bola rolando nas últimas 14 partidas disputadas, que foi o Fluminense, na estreia da equipe no Brasileiro — naquela ocasião, o Tricolor do Pici triunfou por 2 a 0, na Arena Castelão, com gols de Lucero e Tinga. Este recorte ainda inclui seis derrotas e sete empates.

“Estamos em um momento difícil, e, nesse momento, meu pensamento só está em que temos time para recuperar. Confio em meus jogadores. Em momentos difíceis, sou forte. E vou continuar lutando no dia a dia. Depois, no futuro, não sou muito de analisar meu futuro. Eu vivo o dia a dia”, disse o técnico Vojvoda, em entrevista coletiva após o confronto contra o São Paulo.

O empate na capital paulista foi o quarto seguido do Leão, todos na “maratona” que viveu de jogos fora de casa. Nesta sequência, o escrete vermelho-azul-e-branco também ficou na igualdade com o Atlético Bucaramanga-COL (1 a 1), pela Libertadores, com o Sport (0 a 0), pelo Campeonato Brasileiro, e com o Retrô-PE (1 a 1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Em duas ocasiões, a vitória não veio por detalhe. Contra o Bucaramanga, por exemplo, o Tricolor fez boa partida e vencia o jogo até a reta final do segundo tempo, quando sofreu o empate em cobrança de pênalti do rival.

Diante do Sport, o clube cearense não teve grande atuação, é verdade, mas teve um polêmico gol anulado por limitação de tecnologia no VAR — os árbitros não conseguiram definir, com as imagens disponíveis, se finalização de Pikachu havia ultrapassado a linha do gol ou não, após acertar o travessão e o gramado.

Agora, após a saga longe da capital cearense, o Fortaleza terá três jogos consecutivos como mandante. O fator casa, tão fundamental para o time em temporadas anteriores, pode ser um diferencial para, quem sabe, neste momento, encerrar o jejum de vitórias, retomar a confiança e embalar nas quatro competições que ainda disputa. O primeiro desafio será contra o Colo-Colo, na Arena Castelão, na próxima terça-feira, dia 6, pela Libertadores.