Rodada da Série D tem dupla de duelos cearenses: Ferroviário x Horizonte e Maracanã x Iguatu

A terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro marca o primeiro duelo direto entre os quatro clubes cearenses que disputam a competição.

Hoje, às 16 horas, Maracanã e Iguatu medem forças no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Mais tarde, às 17 horas, Ferroviário e Horizonte duelam no estádio Presidente Vargas, na Capital. Os confrontos não terão transmissão televisiva, por decisão da detentora dos direitos de exibição.

Depois de estrear com derrota para o Central-PE, o Ferroviário conquistou sua primeira vitória na rodada passada, ao bater o Santa Cruz-RN por 3 a 0 em casa. Agora, novamente jogando no PV, o Tubarão da Barra busca manter o embalo e conquistar o segundo triunfo consecutivo para se firmar na parte de cima da tabela do Grupo C. Com três pontos somados, o Ferrão ocupa atualmente a quarta colocação e vê o duelo contra o Horizonte como oportunidade para consolidar a reação na competição. Os quatro primeiros de cada uma das oito chaves avança para a segunda fase.

O Horizonte, por outro lado, vive situação delicada. O Galo do Tabuleiro ainda não venceu na Série D e, após um empate na estreia diante do América-RN e uma goleada sofrida na última rodada para o Santa Cruz-PE, soma apenas um ponto, figurando na penúltima posição do grupo. Assim, a equipe da Região Metropolitana de Fortaleza tenta se reerguer em um confronto estadual contra o Tubarão da Barra.

No grupo B, Maracanã e Iguatu protagonizam outro duelo cearense na rodada. Com dois empates — ante Tocantinópolis-TO e Maranhã —, o Maracanã ainda não venceu na competição e quer aproveitar o fator casa para conquistar seus primeiros três pontos. Após uma atuação competitiva diante do Internacional-RS pela Copa do Brasil, o Bicolor Metropolitano chega confiante para tentar triunfar diante do Azulão, mesmo sabendo que não será tarefa fácil.

Melhor equipe cearense na Série D, o Iguatu de Washington Luiz abriu a rodada como vice-líder do Grupo B, com uma vitória (sobre o Sampaio Corrêa-MA) e uma derrota (para o Imperatriz-MA). Fora de casa contra o Maracanã, o Azulão tenta voltar a vencer para alcançar o topo do grupo.