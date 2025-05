Ferroviário e Maracanã vencem em rodada de duelos cearenses na Série D

Foto: Lenilson Santos/ Ferroviário AC O Tubarão da Barra venceu o Horizonte no PV pela terceira rodada da Série D

O Ferroviário fez valer o favoritismo e venceu o Horizonte no estádio Presidente Vargas, no Benfica, por 1 a 0, com gol do centroavante Kiuan, marcado na etapa inicial. A vitória traz confiança para o Tubarão da Barra, que, após estrear com derrota na Série D, embalou a sua segunda vitória consecutiva. Na tabela, o time comandado por Zorro saltou para a terceira colocação do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o América-RN (1º) e o Santa Cruz-PE (2º).

O Horizonte segue sem vencer na competição. O Galo do Tabuleiro, que havia sido goleado na rodada anterior pelo Santa Cruz-PE, por 4 a 0, amargou sua segunda derrota consecutiva e é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto somado, mesma quantidade do Sousa-PB. A equipe cearense, por ter pior saldo de gols, fica atrás do clube paraibano na tabela. Os quatro primeiros de cada um dos oito grupos avançam para a segunda chave.

A boa atuação contra o Internacional, pela Copa do Brasil, serviu como combustível para o Maracanã na Série D. Jogando com o apoio do seu torcedor, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, o Azulão derrotou o Iguatu, por 1 a 0, com gol de Adailton, ainda no primeiro tempo. O resultado representou o primeiro triunfo do time na quarta divisão nacional, na qual também teve dois empates.

Assim, o Maracanã chegou aos cinco pontos na tabela de classificação do Grupo B, mesma quantidade do Maranhão-MA e Altos-PI, que são o primeiro e segundo colocados, respectivamente – o Azulão, pelo critério de desempate, é o terceiro. O Iguatu, em contraponto, amargou sua segunda derrota consecutiva no certame e segue com os mesmos três pontos do início da rodada, agora na sexta posição.

Na próxima rodada, que tem início no dia 10, sábado, o Maracanã visita o Altos-PI, enquanto o Iguatu recebe o Parnahyba-PI, assim como o Horizonte, que joga como mandante contra o Treze-PB. Já o Ferroviário entra em campo no dia 11, domingo, para enfrentar o Sousa-PB, fora de casa.