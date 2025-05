Floresta vence Retrô e alcança a 1ª vitória na Série C do Brasileiro

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Floresta chegou ao seu primeiro triunfo na Série C do Brasileiro

O Floresta conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Atuando no estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Verdão da Vila Manoel Sátiro venceu o Retrô-PE por 1 a 0 neste domingo, 4, em partida válida pela quarta rodada do torneio nacional.

O único gol do confronto foi marcado por Thomás Kayck, aos 16 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Lobo soma agora quatro pontos e deixa a zona de rebaixamento da Terceirona. O time agora ocupa, momentaneamente, a 13ª colocação na tabela.

O triunfo dá novo ânimo ao time cearense e ajuda a apagar as últimas atuações da equipe. Até então, em três jogos, eram duas derrotas — contra Caxias e Londrina — e um empate, diante do Anápolis, na última segunda-feira, 28, por 0 a 0.

A equipe ainda não havia, também, balançado as redes na competição. Os revés foram por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Vale ressaltar que, diferentemente do começo da temporada, o comando da equipe pertence, agora, Leston Junior. Chamusca, que esteve no Cearense, foi demitido.

Na próxima rodada, o Floresta viaja até João Pessoa-PB, onde encara o Botafogo-PB — apontado como um dos favoritos ao acesso — às 16h30min, no estádio Almeidão.

A Série C é o principal certame para o time cearense, ainda mais pelo baixo desempenho no Campeonato Cearense, onde era apontado como postulante a ir longe — semifinal ou, até mesmo, finais —, mas acabou indo ao quadrangular do rebaixamento — escapou na última rodada, após vencer o Cariri.