No Castelão ou no PV, o Ceará impõe sua força como mandante

Foto: Samuel Setubal Ceará já levou mais de 300 mil torcedores para os estádios cearenses em 2025

O Ceará vive, em 2025, um momento de afirmação dentro de seus domínios. Seja na Arena Castelão, com sua atmosfera imponente, ou no estádio Presidente Vargas, com o peso histórico e aura de caldeirão, o Alvinegro tem feito valer o mando de campo e transformado a Capital em terreno hostil para qualquer adversário.

Ao todo, o clube disputou 15 partidas como mandante nesta temporada, somando dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Só na Série A, mais importante torneio do ano, foram 10 pontos em 12 disputados, com três triunfos e uma igualdade — desempenho que representa aproveitamento de 83%. A consistência nos jogos em casa tem sido um dos pilares da campanha alvinegra até aqui.

Mais do que os números atuais, a regularidade recente do time atuando em Fortaleza chama a atenção: o Alvinegro chegou a acumular 25 partidas de invencibilidade como mandante, marca expressiva que evidencia a força construída sob seus próprios refletores. O fato perdurou por oito meses, só caindo na Copa do Brasil diante de um fortíssimo Palmeiras.

O feito, inclusive, tem sido reconhecido por adversários, que destacam a intensidade das partidas em solo cearense e, principalmente, o peso da arquibancada.

“A torcida do Ceará é diferente. Até os nossos adversários falam isso quando jogam aqui”, afirmou João Paulo Silva, presidente do clube, destacando o papel fundamental do apoio vindo das arquibancadas.

Somente nesta temporada, o clube já atingiu um público total de 300 mil torcedores, concretizado no triunfo por 1 a 0 diante do Vitória, no sábado, 3, no PV. Ao todo, na soma das últimas três partidas, foram mais de 100 mil presentes contra São Paulo, Palmeiras e Vitória.

A diretoria, inclusive, tem investido em campanhas promocionais para aumentar a presença do público nos estádios, e a resposta tem sido positiva. O ambiente criado pelos torcedores, que transformam cada jogo em uma verdadeira celebração, tem sido apontado internamente como fator decisivo para a boa fase como mandante.

“Jogamos com apoio muito forte da arquibancada. Essa união já fez a diferença em 2024 e acredito que trará ótimos frutos ainda nesse ano. Vamos juntos sempre em busca dos objetivos do Ceará. Tenho certeza que com essa união entre torcida e elenco, coisas melhores ainda virão”, reforçou o dirigente.

A força em casa não é apenas simbólica. Ela impacta diretamente a classificação e o desempenho da equipe na temporada. Em um calendário cada vez mais exigente, manter a solidez dentro de casa é um diferencial competitivo — algo que o Ceará tem sabido explorar com eficiência. A expectativa agora é seguir convertendo esse bom momento em pontos decisivos e, quem sabe, em conquistas maiores.

Enquanto isso, Fortaleza segue sendo uma cidade onde, ao menos para os adversários do Vovô, não há tranquilidade.