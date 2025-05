Após início oscilante, Marllon vira xerife da zaga e capitão do Ceará

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Facundo Torres e Marllon disputam lance no jogo Ceará x Palmeiras, no Castelão, pela Copa do Brasil 2025

Titular absoluto do Ceará, o zagueiro Marllon vem se consolidando como um dos nomes cruciais do elenco do Vovô na atual temporada. Contratado no início do ano, o defensor teve uma largada oscilante pelo clube, mas superou a má fase de forma a virar um dos pilares do Alvinegro.

O experiente jogador desembarcou em Fortaleza com credenciais relevantes. Afinal, disputou a Série A por anos consecutivos com as camisas de Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro, entre outros clubes. No Dourado, seu time anterior, inclusive, era capitão.

No entanto, a realidade, pelo menos inicialmente, não correspondeu à expectativa. Isso porque, nos primeiros jogos, o atleta de 32 anos cometeu erros que deixaram a torcida preocupada. Um dos exemplos foi a falha crucial no gol marcado pelo Náutico, logo no segundo compromisso da temporada. Na ocasião, ele errou o tempo de bola e viu o atacante Paulo Sérgio marcar o único tento da estreia da Copa do Nordeste.

Depois de semanas em baixa, o número 3 voltou a ter boas atuações e, aos poucos, foi reconquistando os alvinegros. Primeiro, formou boa dupla com Ramon Menezes, mas o camisa 40 sofreu lesão e deu lugar para Willian Machado, que aumentou ainda mais a segurança defensiva do Vovô em um momento decisivo da temporada.

Em março, pouco antes das finais do Campeonato Cearense, Marllon relembrou as atuações abaixo do esperado, especialmente contra o Náutico, e citou a confiança depositada pelo técnico Léo Condé em seu potencial.

"(É) Óbvio que no início da temporada a gente fica um pouco cabisbaixo, por aquele incidente contra no Náutico. Treinei por sete dias e na outra semana já teve um jogo do Cearense, depois veio o Náutico que se preparava há mais tempo. Conversei com o Léo Condé após o erro e ele me deu segurança", disse em entrevista coletiva.

Com 21 partidas pelo Ceará neste ano, ele também vem se mostrando eficiente quando se lança ao ataque. Não à toa já são três gols assinalados em 2025 — dois na Série A —, sendo o mais recente no jogo contra o Vitória, disputado no sábado, 3, no estádio Presidente Vargas. Foi dele o único gol da partida.

"Os três pontos mais importantes. Fico feliz pelo gol e, também, pelo desempenho da equipe. Pelo segundo tempo, por tudo que fizemos. Parabéns a todos! Vamos, Vozão! Mais três!", comentou o defensor em entrevista após o confronto ante o Rubro-Negro Baiano.

Contra a equipe de Salvador, além do gol, Marllon registrou 92% de acerto nos passes, quatro cortes, um desarme e cinco duelos ganhos — números que comprovam a boa fase com a camisa alvinegra.

Com o "xerife" na sua linha de retaguarda, o Vovô vai iniciar sua preparação hoje para o próximo compromisso da temporada. Na segunda-feira, 12, o time viaja até o litoral paulista para encarar o Santos-SP na Vila Belmiro. O jogo é válido pela oitava rodada da Série A.