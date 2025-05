Miguelito, do América-MG, é liberado após ser preso em flagrante por injúria racial

Foto: Beno Küster/americamg Miguelito está emprestado ao América-MG até o final desta temporada

O meio-campista Miguelito, do América-MG, que passou a madrugada de ontem preso após ser acusado de injúria racial pelo atacante Allano, do Operário, foi solto no final da manhã e retornou para Belo Horizonte (MG). O boliviano recebeu voz de prisão em flagrante na delegacia após o acolhimento dos depoimentos dos envolvidos no caso.

A confusão começou dentro de campo, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, onde Operário e América-MG disputaram a partida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, após uma falta no meio-campo e discussão entre jogadores dos dois times, Allano, do Fantasma, acusou Miguelito de injúria racial.

O árbitro Alisson Sidnei Furtado, ciente da denúncia, cumpriu o protocolo de antirracismo da CBF — o jogo ficou paralisado por cerca de 15 minutos. Na súmula do confronto, o caso foi citado, mas com o adendo de que ninguém do quadro de arbitragem da partida viu ou ouviu o que foi relatado por Allano. De acordo com a Itatiaia, o atacante acusou o meia boliviano de tê-lo chamado de “preto do car****”.

Nenhuma outra medida foi tomada em campo. Após o confronto, Miguelito e Allano compareceram a uma delegacia e prestaram depoimento. No local, foi dada voz de prisão em flagrante para o boliviano. Na manhã de ontem, o atleta do América-MG foi levado para o Fórum de Ponta Grossa, onde passou por audiência de custódia e, posteriormente, foi liberado. O crime de injúria racial, vale destacar, não permite pagamento de fiança.

Em nota oficial, o América-MG reforçou que Miguelito prestou todos os “esclarecimentos necessários junto à autoridade policial, negando a prática do delito” e enfatizou que “confia na palavra de seu atleta e está oferecendo todo o suporte para auxiliá-lo neste caso”.

“O clube reafirma seu compromisso inabalável no combate ao racismo. Esses valores são inegociáveis, e o América Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de preconceito e discriminação”, conclui o comunicado do Coelho.

Miguelito é jogador do Santos e está emprestado para o América-MG. Ele costuma ser escalado como titular da seleção boliviana, da qual é o artilheiro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com cinco gols marcados.