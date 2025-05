Ataque decide, Fortaleza atropela Colo-Colo e vira vice-líder do Grupo E da Libertadores

Foto: Samuel Setubal Trio Breno Lopes, Deyverson e Marinho foi fator crucial para goleada

Juan Pablo Vojvoda teve motivos de sobra para comemorar ontem. No 300º jogo à frente do Fortaleza, o treinador argentino viu uma atuação positiva coroada com goleada e uma sinergia com as arquibancadas que podem simbolizar a tão aguardada virada de chave na temporada.

Se os 3 a 0 sobre o Colo-Colo-CHI em Santiago foram conquistados por decisão da Conmebol devido à invasão de campo, na Arena Castelão o Fortaleza fez 4 a 0, desta vez nas quatro linhas, com desempenho sólido e apoio da torcida, no embate válido pela quarta rodada da Copa Libertadores.

O trio de ataque formado por Breno Lopes, Marinho e Deyverson foi decisivo para o passeio sobre o Cacique, com um gol de cada. O primeiro, em noite inspirada, não deu sossego para Saldivia na ponta esquerda e ainda participou dos lances dos tentos dos companheiros. Ainda sobrou tempo para Lucero ampliar.

A força das arquibancadas também foi fator importante para o Tricolor assumir a vice-liderança do Grupo E — até semana passada, antes da decisão da Conmebol, o time do Pici era o lanterna. Os tricolores que marcaram presença no Gigante da Boa Vista empurraram o Leão desde o apito inicial, ovacionaram Vojvoda, reconheceram a performance da equipe e vibraram com o triunfo, o que não presenciavam há mais de um mês — o mais recente em campo tinha sido contra o Fluminense-RJ, pela Série A.

Na próxima terça-feira, 13, o Fortaleza terá novamente o apoio da torcida para encarar o Atlético Bucaramanga-COL, duelo no qual já poderá assegurar classificação antecipada para as oitavas de final do torneio continental em caso de triunfo.

O Leão mostrou postura ofensiva desde os primeiros instantes. Aguerrido, o Tricolor sufocava a saída de bola do Colo-Colo para tentar assumir a posse já no campo ofensivo. Em cobranças de laterais, por exemplo, eram cinco jogadores trajados de vermelho-azul-e-branco próximos ao lance. E a estratégia funcionou: os visitantes erravam muitos passes sob pressão e recorriam a lançamentos, em geral do veterano Vidal.

Em uma das bolas longas, aos 23, Bruno Pacheco recuperou na defesa e acionou Breno Lopes, que partiu em velocidade, deixou Saldivia na saudade e invadiu a área para bater alto, sem chances para Brayan Cortés: 1 a 0. O próprio camisa 26 apareceu quatro minutos depois para roubar bola de Vidal e achar Marinho, que partiu da ponta direita para o meio, limpou a marcação e bateu rasteiro para ampliar a vantagem.

A segurança da dupla Kuscevic e Gustavo Mancha e o fôlego extra de Martínez e Lucas Sasha continham as tentativas de investida do Colo-Colo, que só chegou com perigo aos 34 minutos, quando Javier Correa recebeu passe em profundidade na área e bateu de primeira para defesa de João Ricardo.

Se os visitantes não assustavam, os donos da casa seguiram donos das ações e deixaram o placar mais elástico na reta final da primeira etapa. Breno Lopes cobrou escanteio, a zaga chilena cortou parcialmente, Mancuso cabeceou para a área e Cortés saiu mal, o que permitiu que Deyverson, atento, aproveitasse o vacilo para deixar sua marca. Muitos aplausos ao fim do primeiro tempo.

Discreto à beira do campo, até mesmo nas comemorações dos gols, Vojvoda viu Deyverson assumir o papel vibrante de contagiar a torcida — em lances de perigo ou divididas ganhas — e também assistiu a um Fortaleza ainda com ímpeto no segundo tempo, com Lucero fechando a goleada. Pouco antes, o Correa chegou a marcar em um dos poucos ataques dos chilenos, mas o gol foi anulado por impedimento.

O salto ao final de 90 minutos foi de lavar a alma. Uma noite de Copa especial para o comandante argentino, que celebrou os 300 jogos e quatro anos no Pici com vitória.

Fortaleza 4x0 Colo-Colo-CHI: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Zé Welison), Lucas Sasha (Pol Fernández) e Martínez (Pochettino); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Yago Pikachu). Téc: Vojvoda

Colo-Colo-CHI

3-5-2: Brayan Cortés; Saldivia, Emiliano Amor (Bolados) e Vegas; Isla, Pavez (Méndez), Vidal (Pizarro), Claudio Aquino (Alarcón) e Wiemberg (Gutierrez); Lucas Cepeda e Javier Correa. Téc: Jorge Almirón

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6/6/2025

Árbitro: Jesus Valenzuela-VEN

Assistentes: Tulio Moreno-VEN e Erizon Nieto-VEN

Gols: 24min/1ºT - Breno Lopes, 28min/1ºT - Marinho, 38min/1ºT - Deyverson e 40min/2ºT - Lucero

Cartões amarelos: Martínez, Deyverson e Bruno Pacheco (FOR); Amor e Claudio Aquino (COL)

Público e renda: 30.902 pessoas / R$ 439.164,00