Com agenda enxuta em maio, Ceará mira descanso e bom desempenho

Foto: AURÉLIO ALVES Dieguinho e Pedro Henrique, durante treino aberto do Ceará

Maio promete ser um período mais tranquilo — ou, ao menos, menos exaustivo — para o Ceará. Já ontem o Vovô tinha programação definida: até o fim do mês, a equipe entrará em campo apenas mais três vezes. Em um cenário de calendário tradicionalmente congestionado no futebol brasileiro, essa redução de partidas pode representar mais do que apenas uma coincidência benéfica: pode ser uma vantagem competitiva.

O primeiro compromisso dessa curta série de jogos acontece na segunda-feira, dia 12, às 20 horas. O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Santos-SP, fora de casa — com local ainda indefinido entre a Vila Belmiro e o Estádio do Pacaembu. O confronto marca mais um duelo importante na Série A do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Alvinegro busca pontuar o máximo possível para almejar voos maiores.

Na sequência, o time retorna a Fortaleza para um clássico nordestino. No sábado, dia 17, às 16 horas, o Vovô encara o Sport-PE, na Arena Castelão. Encerrando o mês, o compromisso mais desafiador: no dia 22, uma quinta-feira, o Ceará vai até o Allianz Parque, em São Paulo (SP), para enfrentar o Palmeiras-SP, em jogo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil.

A missão será dura: reverter o placar de 1 a 0, favorável ao Verdão, obtido no jogo de ida, em pleno Castelão. O confronto exige não apenas entrega física, mas também precisão tática e mental, já que um erro pode custar a continuidade do clube na competição.

A baixa quantidade de jogos em maio, embora possa soar como um contratempo para quem valoriza ritmo de competição, pode ser uma bênção disfarçada para o técnico Léo Condé e sua comissão. Em um time que ainda busca consistência, a redução na carga de partidas permite uma preparação mais meticulosa, com tempo adequado para treinos, correções táticas e recuperação física.

Outro ponto positivo é a possibilidade de manter os principais atletas em melhor condição física, reduzindo o risco de lesões — um fator que já comprometeu a equipe em temporadas anteriores. Com tempo disponível entre as partidas, o clube pode, por exemplo, trabalhar variações táticas, estudar mais profundamente os adversários e recuperar jogadores que vinham atuando no limite da capacidade de recuperação.

Maio pode ser curto em número de jogos, mas longo em importância. Os confrontos contra Santos e Sport afetam diretamente o desempenho do time cearense na Série A, enquanto o duelo contra o Palmeiras é, sem dúvida, um dos maiores testes da temporada. Uma eventual classificação na Copa do Brasil não só garantiria prestígio, como também recursos financeiros importantes para o restante do ano.

Com poucos jogos, mas grandes desafios, o Ceará terá a chance de provar que, às vezes, menos é mais. A tranquilidade no calendário pode, na verdade, esconder um mês de decisões fundamentais para os rumos do clube em 2025.