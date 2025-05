Delícias e crueldades do futebol

Em um dos maiores confrontos da história da Liga dos Campeões, a Inter de Milão eliminou o Barcelona e está na final do maior torneio do futebol europeu. A vaga veio após vitória por 4 a 3, na prorrogação, no estádio San Siro, em Milão. A ida, na Catalunha, foi 3 a 3.

Depois de um festival de gols no tempo regulamentar (3 a 3), o meio-campista Davide Frattesi marcou o gol da classificação dos lombardos na prorrogação.

No dia 31 de maio, em Munique, os nerazzurri vão lutar pelo quarto título de sua história da principal competição europeia de clubes (depois dos conquistados em 1964, 1965 e 2010). O rival sai hoje, do confronto entre PSG e Arsenal. O time francês joga pelo empate em casa contra os ingleses, já que venceram por 1 a 0 o jogo de ida, em Londres.

Nesta terça-feira, 6, o atacante argentino Lautaro Martínez abriu o placar para os donos da casa aos 21 minutos e Hakan Calhanoglu ampliou nos acréscimos do primeiro tempo convertendo um (polêmico) pênalti.

O Barça voltou com tudo no segundo tempo e conseguiu empatar com Eric García e Dani Olmo, aos 9 e 15 minutos.

Quase no fim do tempo regulamentar, o atacante brasileiro Raphinha parecia ter marcado o gol da vitória e do time catalão (42 minutos), mas Francesco Acerbi salvou a Inter nos descontos, quando alguns torcedores já haviam deixado o estádio.

Na prorrogação, Frattesi deu a vitória à sua equipe, que a partir de então teve que resistir bravamente aos inúmeros ataques do Barça, numa reta final dramática.

Com o gol desta terça-feira na Liga dos Campeões, o brasileiro Raphinha igualou a marca de 21 participações em gols de Cristiano Ronaldo em uma única edição do torneio europeu.

Ao todo, Raphinha marcou 13 gols e distribuiu oito assistências, igualando a temporada 2013/2014 de Cristiano Ronaldo. Na oportunidade, o português colocou 17 bolas na rede e outros quatro passes, além de sagrar-se campeão com o Real Madrid. O português, entretanto, foi a campo "apenas" 11 vezes, ante 14 do camisa 11 barcelonista.

Agora, os jogadores de Hansi Flick precisarão se recuperar física e mentalmente, já que jogarão uma partida crucial da LaLiga contra o Real Madrid no domingo, em Montjuic — casa do culés durante a reforma do Camp Nou.

Atualmente, o clube catalão lidera o Campeonato Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real, faltando quatro partidas para o fim.

Já a Inter, que vinha de uma fase complicada depois de ter sido eliminada da Copa da Itália e ter visto o Napoli tomar sua liderança no Campeonato Italiano e se aproximar do scudetto, pode continuar sonhando com o título da Champions. (AFP e Agência Estado)