Deputada protocola petição pedindo o afastamento de Ednaldo da CBF, que contesta

Foto: Staff Images / CBF Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, discursa após reeleição em Assembleia Geral Eleitoral na sede da CBF

A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira, pedindo o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A deputada se baseia na perícia que questionou a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF, no acordo que manteve Ednaldo na presidência da entidade. A parlamentar pede também a revisão da decisão homologada em fevereiro a favor do mandatário.

Daniela cita também o fato de Nunes, de 86 anos, ter informado à Justiça sofrer de um déficit cognitivo causado por um tumor no cérebro e cardiopatia grave. Ambas são condições clínicas severas que exigem tratamento contínuo por parte de Nunes desde 2018.

A petição cita um laudo apresentado pelo Dr. Jorge Pagura, chefe do departamento médico da CBF, em que o profissional indica que Nunes sofre de déficit cognitivo, especialmente após passar por uma intervenção cirurgia considerada agressiva em 2023.

A perícia questiona também o fato de o nome ter sido assinado em 19 de janeiro, cinco dias antes da assinatura de fato do acordo, "já conferindo ao procurador poderes específicos para pleitear a homologação judicial de um acordo ainda inexistente à época".

O assunto ganhou força no corredores do Congresso Nacional na última semana. Membros da Câmara de Deputados desejam convocar o Ednaldo Rodrigues a depor, após tentativas sem sucesso em CPIs.



(CBF) se manifestou nesta terça-feira sobre a informação de que seria falsa uma das assinaturas no acordo no Supremo Tribunal Federal (STF) que manteve Ednaldo Rodrigues na presidência. A entidade defendeu a legitimidade do processo e informou que não teve acesso à perícia e que análise está sendo utilizada de maneira "midiática e precipitada".

"A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e tem acordo homologado, estando pendente de um pedido de vista", disse a entidade.

No mesmo comunicado, a confederação se colocou à disposição da Justiça para a análise do caso. "A CBF confia plenamente na Justiça brasileira e permanece à disposição das autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente surjam. A entidade segue focada em sua missão de promover o futebol brasileiro com seriedade, profissionalismo e respeito às instituições e com absoluta tranquilidade de que todos os princípios de boa gestão e de probidade são diuturnamente respeitados."