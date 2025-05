Fernando Miguel assume gol do Ceará e se firma com segurança e experiência

Foto: AURÉLIO ALVES Fernando Miguel pode se firmar no gol do Ceará

No futebol, frases e jargões se eternizam como verdades. Uma delas é a máxima de que "todo bom time começa por um bom goleiro". Esse é o caso do Ceará nesta Série A, especialmente após a entrada de Fernando Miguel na equipe.

Experiente e com boas credenciais durante a carreira, o camisa 16 soma boas atuações pelo Vovô na atual edição da competição nacional. A fase, inclusive, supera as dúvidas da torcida acerca do seu desempenho antes dele entrar em campo no jogo contra o Vasco, disputado no dia 15 de abril, quando o então titular Bruno Ferreira sentiu dores e precisou deixar o gramado — posteriormente, teve constatada uma lesão na musculatura abdominal.



Na partida ante o time carioca, o arqueiro de 40 anos chegou a sofrer um gol de Vegetti nos acréscimos, mas não comprometeu. No duelo seguinte, diante do Bahia, fez boas intervenções, mas não conseguiu o defender pênalti polêmico cobrado por Everton Ribeiro na reta final.

"É difícil falar depois de um pênalti desse. Desculpa, mas, para mim, é brigar com a imagem. Já é difícil jogar contra o Bahia e um lance absurdo desse, que, para mim, é um pênalti ridículo. Na minha opinião, vendo dentro de campo, aquilo que a gente viu no telão do estádio aqui, não existe um pênalti desse", criticou o goleiro na oportunidade.

Depois, no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, mais uma boa performance, assim como na derrota para o Palmeiras no embate de ida da Copa do Brasil, quando o Ceará foi superado por 1 a 0, mantendo o time vivo no confronto eliminatório.

No duelo diante do Vitória, disputado nesse sábado, 3, Fernando Miguel contribuiu diretamente para o triunfo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o resultado positivo, o time alvinegro subiu na tabela e agora é sétimo colocado com 11 pontos conquistados em sete jogos.

É válido ressaltar também que boa fase de Fernando Miguel marca uma "volta por cima" na carreira do jogador. Isso porque ele foi anunciado como reforço do Ceará vindo do rival Fortaleza, e com uma idade já avançada para um atleta profissional. Some-se a isso o fato de, com pouco tempo de clube, ele ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo, ficando dez meses sem poder atuar.

Na ocasião, foi submetido a um procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo dos meniscos lateral e medial do joelho esquerdo.

Em 2025, o experiente arqueiro acumula oito partidas pelo time de Porangabuçu, com apenas quatro gols sofridos. Ao todo, são 504 minutos em campo. Na Série A, são 296 minutos jogados e 11 defesas feitas, sendo três de dentro da área, de acordo com o Sofascore, plataforma especialista em estatísticas no futebol.