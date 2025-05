Fortaleza é confirmada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Área externa da Arena Castelão

Fortaleza está oficialmente confirmada como uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. O anúncio foi feito pela Fifa ontem e foi acompanhado com uma celebração na Arena Castelão, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, a vice-governadora Jade Romero, e o prefeito da Capital, Evandro Leitão.

Principal palco do futebol cearense, o Gigante da Boa Vista poderá receber até seis jogos da competição — sendo cinco da fase de grupos e um das oitavas de final. A capacidade mínima do estádio será de 24 mil torcedores.

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO e confirmado por Elmano na ocasião, com o acerto da realização do Mundial na cidade, o interesse da comitiva cearense agora é tentar fazer com que um dos jogos da fase de grupos na Arena Castelão seja a partida de abertura do certame. Para que isso ocorra, alguns ajustes serão necessários no Gigante da Boa Vista — como a reposição de cadeiras nas arquibancadas de modo que a capacidade máxima do estádio com torcedores sentados seja maior do que a capacidade atual.

Esse processo é avaliado pela comitiva como totalmente viável, principalmente pelo fato de o próprio futebol cearense, com grandes públicos em jogos de Ceará e Fortaleza, já demandar esse tipo de adaptação no estádio.

O gramado — anteriormente alvo de críticas — não é um ponto sensível para a comitiva cearense, já que o campo tem recebido maior atenção e tratamento, principalmente após a portaria decretada pela Secretaria de Esportes do Estado (Sesporte) que determina que deverá haver um intervalo mínimo de 66 horas entre cada jogo disputado no local.

Questionado quanto à adesão da torcida cearense aos jogos, já que atualmente as partidas de futebol feminino no Ceará ocorrem principalmente nos centros de treinamento de Ceará e Fortaleza sem a presença de torcedores, o governador do Estado salientou que a confirmação do evento na Capital deverá gerar um maior interesse público e que isso deverá ser alinhado a favor do Mundial pelo poder público e pelos clubes.

“Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de ter uma Copa do Mundo. Ela vai gerar, naturalmente, no país, toda uma animação voltada para o futebol feminino. Evidentemente, tanto o poder público quanto os clubes (Ceará e Fortaleza) vão ser convocados para favorecer, cada vez mais, a prática, seja na formação ou no investimento que fazem no futebol feminino. Com a Copa do Mundo, vamos ter grandes espetáculos. É um momento de crescimento do futebol feminino no nosso país e no nosso estado”, disse.



Além dele, quem também celebrou a confirmação foi o prefeito Evandro Leitão, que destacou que o evento deverá impactar diretamente vários setores como economia, turismo e hotelaria. "Impacta na medida que iremos receber muitos turistas, uma quantidade muito expressiva de pessoas. Isso fomenta nossa economia. Não tenho esses números, mas, sem sombra de dúvidas, um evento dessa magnitude irá impactar na cidade e vamos trabalhar para isso com intervenções na área de infraestrutura, esporte e outros".

A vice-governadora, Jade Romero, também ressaltou o impacto do Mundial na busca por equidade de gênero dentro e fora do futebol cearense. "Fortaleza, nosso estado, ser sede de uma Copa do Mundo Feminina de 2027 representa também nossa luta constante por equidade de gênero. (...) Que essa caminhada até 2027 seja uma oportunidade para falar do nosso amor pelo futebol, mas também da oportunidade de ter mais participação feminina em todos os âmbitos", falou ela.

Cidades-sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027