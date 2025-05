PSG vence Arsenal de novo e vai enfrentar a Inter na final da Champions

Foto: Reprodução/ FRANCK FIFE / AFP No jogo da Champions League desta quarta-feira, 7 de maio, PSG e Arsenal vão se enfrentar na França

O Paris Saint-Germain derrotou o Arsenal por 2 a 1 nessa quarta-feira, 7, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na capital francesa, e vai enfrentar a Inter de Milão na decisão, no dia 31 de maio, em Munique (Alemanha).

O espanhol Fabián Ruiz e o marroquino Achraf Hakimi fizeram 2 a 0 para o PSG — aos 27 minutos do primeiro e do segundo tempo, respectivamente. Bukayo Saka diminuiu pouco depois (31 minutos) para os Gunners, que já haviam entrado em campo em desvantagem devido à derrota por 1 a 0 sofrida na semana passada, no jogo de ida, em Londres.

O único gol da partida na Inglaterra foi marcado por Ousmane Dembélé, que sofreu uma lesão na coxa nesse duelo de ida e começou no banco de reservas nesta quarta-feira, entrando em campo apenas quando faltavam 20 minutos. Desta vez ele não marcou, mas foi o autor da assistência para o gol de Hakimi.

"O objetivo é fazer história, sermos os primeiros no PSG a conquistar este cobiçado troféu. Falta apenas um passo: a final. O clube quer isso há muito tempo", disse Luis Enrique, técnico espanhol do time da capital francesa.

Seu colega e compatriota do Arsenal, Mikel Arteta, lamentou e disse que seu time merecia mais.

"Quero parabenizar o PSG por chegar à final, mas, se formos falar de mérito, nossa equipe merecia muito mais a classificação. O melhor jogador deles foi o goleiro", afirmou.

Agora, o PSG espera ansiosamente por sua segunda final no principal torneio europeu da clubes, após a decisão de 2020, em que perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique na edição que terminou em agosto daquele ano devido à pandemia de covid-19.

Seus torcedores não puderam assistir à primeira final ao vivo porque o jogo foi disputado com portões fechados em Lisboa. Por isso, esta segunda oportunidade terá um sabor especial.

Erguer a taça conhecida como "Orelhuda" tem sido a obsessão do PSG, especialmente desde a chegada de seus donos cataris em 2011. Curiosamente, esta classificação para a final acontece na primeira temporada desde a saída do craque Kylian Mbappé para o Real Madrid, o atual campeão da Champions, mas eliminado este ano nas quartas de final pelo Arsenal. (AFP)