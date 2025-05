CEO do Ceará destaca força da torcida e prevê aumento do número de sócios

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.05..2025: Danilo Bittencourt, CEO do Ceará, participa do programa Esportes do Povo /Daniel Galber Especial para O POVO)

Além de abordar temas como organização financeira e negociações com jogadores, o CEO do Ceará, Danilo Bittencourt, falou, durante entrevista ao programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, sobre a importância da torcida para a geração de receitas do clube, destacando o impacto significativo dos programas de sócio-torcedor e da bilheteria. “O nosso torcedor é a principal renda do clube”, afirmou o dirigente do Vovô.

De acordo com o CEO, em 2024 o clube arrecadou R$ 22,9 milhões com o programa de sócio-torcedor e mais R$ 17,5 milhões em bilheteria, compondo a chamada receita de matchday. “Essa é uma média boa. Neste ano, já estamos com aproximadamente 70% do valor arrecadado no ano passado. Com certeza, vamos superar este número”, projetou Bittencourt.

Com a conquista do acesso à Série A em 2024, o departamento financeiro do Ceará elaborou um planejamento voltado para o aumento das receitas na elite do futebol brasileiro. Segundo Bittencourt, a expectativa é de que haja um crescimento gradual no valor médio dos ingressos, aliado a uma expansão no número de sócios-torcedores.

“Planejamos melhorar o ticket médio do ingresso, mas queremos ter mais sócios e melhorar a experiência do torcedor. Aos poucos, traremos mudanças nos preços, mas a ideia é que o torcedor esteja sempre presente”, explicou o CEO.