Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto após volta ao RJ

Jogadores do elenco do Flamengo passaram por um enorme susto na manhã desta quinta-feira, 8. Atletas da equipe carioca sofreram tentativa de assalto após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro (RJ), durante a madrugada, após jogo disputado pela Copa Libertadores. De acordo com o clube, o carro do goleiro Rossi foi atingido por quatro tiros. Porém, o Flamengo informou que os jogadores que sofreram a tentativa de assalto não foram feridos e conseguiram chegar em suas casas.

"Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30min da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela Conmebol Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros", disse o Flamengo em nota.

"Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia", completou o clube carioca.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que realizou buscas pela região depois do ocorrido na manhã desta quinta. "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do BPVE, que, nesta quinta-feira (8/5), policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP", disse a PM em nota, em contato com o site GE.

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba na quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. A partida aconteceu em Santiago del Estero, na Argentina. O time carioca ocupa a terceira posição da chave, atrás de LDU e do próprio Central Córdoba.

Os jogadores do Flamengo devem se reapresentar para os treinamentos no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira. No próximo sábado, o time rubro-negro pega o Bahia, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. (Agência Estado)