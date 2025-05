Manchester United e Tottenham fazem final inglesa na Liga Europa

Manchester United e Tottenham vão se enfrentar numa final 100% inglesa da Liga Europa em 21 de maio, em Bilbao, após confirmarem suas classificações nesta quinta-feira, 8, com a vitória em casa do United sobre o Athletic Bilbao por 4 a 1 (3 a 0 no jogo de ida) e dos londrinos sobre o norueguês Bodo/Glimt por 2 a 0 (3 a 1 na ida).

Será a segunda final totalmente inglesa na história da Liga Europa, depois da vencida pelo Chelsea contra o Arsenal em 2019, e colocará frente a frente dois clubes que não estarão em sua primeira decisão: o Tottenham já disputou três finais (com dois títulos, em 1972 e 1984) e o Manchester United duas (um título em 2017).

Os times fazem péssimas campanhas na Premier League (o United é 15º e o Spurs 16º) e têm uma última chance de salvar uma temporada fracassada e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Se na Liga dos Campeões o Arsenal bateu na trave na única chance de ingleses na final ao ser eliminado pelo PSG — que decidirá a Champions contra a Inter de Milão —, na Conference League os britânicos estarão representados.

O Chelsea venceu novamente o sueco Djurgardens, desta vez por 1 a 0, em Stanford Bridge, fechando o confronto com um 5 a 1. A decisão será contra o Betis, da Espanha. O time espanhol bateu a Fiorentina, da Itália, por 4 a 3 no confronto. Os sevilhanos venceram a ida por 2 a 1 em casa, mas levaram o troco em Florença. Na prorrogação, o marroquino Abde Ezzalzouli marcou, garantindo a vaga ao verdiblancos. (AFP)