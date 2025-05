Saúde financeira e negociações: CEO do Ceará explica metodologia do clube

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.05..2025: Danilo Bittencourt, CEO do Ceará, participa do programa Esportes do Povo /Daniel Galber Especial para O POVO)

CEO do Ceará desde julho de 2024, Danilo Bittencourt concedeu entrevista exclusiva ontem ao programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN. Na oportunidade, o dirigente comentou sobre diversos temas relacionados ao clube, com destaque para a situação financeira do Alvinegro de Porangabuçu.

Com larga experiência na área administrativa, o profissional chegou ao Vovô durante a Série B do ano passado com a missão de liderar o processo de reestruturação econômica. Por isso, na entrevista, detalhou o cenário encontrado e as medidas adotadas desde então.

"Em julho de 2024, estávamos numa situação complicada. Então, começamos a negociar com todos os credores. Chegamos até eles, admitimos a dívida e deixamos claro que queríamos pagar", afirmou.

Para além disso, Bittencourt destacou o papel fundamental do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistado na temporada passada, para melhorar o panorama do clube. Segundo ele, a conquista permitiu ao Vovô projetar novas fontes de receita e renegociar suas obrigações financeiras com mais segurança.

"Negociamos os contratos e, em alguns casos, houve aumento dos juros. Mas conseguimos estruturar a dívida. O acesso nos permitiu contar com novas receitas, como os contratos de publicidade estática e direitos de transmissão de TV", explicou.

O CEO ressaltou, no entanto, que o processo de recuperação ainda está em curso: "Começamos a fechar acordos baseados nesses novos valores. Estamos cumprindo, mas a situação ainda não é fácil. Ficamos dois anos na Série B e uma reestruturação como essa não acontece da noite para o dia".

Em outro momento da entrevista, o dirigente do Alvinegro dissertou sobre a participação nas contratações de jogadores e como funcionam as negociações com outros clubes, citando as tratativas envolvendo a chegada do centroavante Pedro Raul — emprestado pelo Corinthians até o fim deste ano.

“Os jogadores querem ser titulares nos times, como o Pedro Raul. Foram feitas sondagens, tínhamos um perfil que queríamos. Apesar de ser um jogador caro, ele se enquadrava dentro da nossa disponibilidade orçamentária, mas conseguimos fazer uma composição boa com o Corinthians e está sendo bom para o time, porque é um atleta que estava sendo pouco utilizado lá e está em destaque no campeonato”, afirmou o CEO do Vovô.

O camisa 9 chegou ao Ceará em fevereiro deste ano, vindo por empréstimo até dezembro de 2025. Após as negociações, o salário do jogador ficou dividido entre os clubes — o Ceará arca com pouco mais de 50%. O saldo da contratação, inclusive, é bastante positivo tanto nos cofres, quanto dentro das quatro linhas. Em campo, o centroavante soma nove gols e uma assistência em 14 jogos disputados, sendo crucial na conquista do Campeonato Cearense e no bom início do time na Série A 2025.