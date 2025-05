Com novo formato, Copa do Mundo Feminina terá 48 seleções a partir de 2031

Foto: Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Gianni Infantino, presidente da Fifa

Seguindo os passos do futebol masculino, a Copa do Mundo de Futebol Feminino passará por mudanças estruturais a partir da edição de 2031. O número de seleções participantes será ampliado de 32 para 48 equipes. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 9, após reunião do Conselho da Fifa, entidade máxima do futebol internacional.

O próximo Mundial, marcado para 2027 e que terá o Brasil como país-sede — com Fortaleza entre as cidades que receberão partidas — será, portanto, o último a adotar o atual modelo com 32 seleções. A nova configuração prevê 12 grupos e um total de 104 partidas, o que representa um crescimento significativo no calendário e na abrangência da competição.

Embora o Brasil esteja confirmado como sede da edição de 2027, o local da Copa de 2031 ainda não foi definido. Os Estados Unidos despontam como uma das principais candidaturas, com expectativa de confirmação nos próximos anos.

O atual formato com 32 times foi utilizado pela primeira vez na Copa do Mundo Feminina de 2023, realizada na Austrália e na Nova Zelândia —, uma estrutura que já era padrão no torneio masculino até o Mundial de 2022, disputado no Catar. A estreia da fórmula foi na França-1998.

Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a expansão representa mais do que uma simples mudança de números. “Não se trata apenas de ter mais 16 equipes jogando na Copa do Mundo Feminina da Fifa, mas de dar os próximos passos em relação ao futebol feminino em geral, garantindo que mais associações-membro da Fifa tenham a oportunidade de se beneficiar do torneio para desenvolver suas estruturas de futebol feminino de um ponto de vista holístico”, afirmou.

Além da ampliação do Mundial, o Conselho da Fifa também aprovou a implementação da Estratégia de Ação para o Futebol Feminino Afegão, que prevê a criação de uma seleção feminina composta por refugiadas do país centroasiático. O plano confere à Fifa a responsabilidade de organizar e facilitar as operações necessárias para que o time possa iniciar suas atividades o quanto antes.

“Esta é uma iniciativa histórica”, declarou Infantino. “A Fifa está comprometida em dar a todas as meninas a oportunidade de jogar futebol.”