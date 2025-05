Diante do Santos, Ceará vai buscar primeira vitória como visitante no Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni comentou sobre a dificuldade de jogar fora de casa

Depois de uma semana livre para preparação física, tática, mental e técnica, o Ceará se aproxima de mais um duelo importante na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite da próxima segunda-feira, 12, o Vovô visita o Santos, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em jogo da oitava rodada da competição nacional.

No confronto, o Alvinegro de Porangabuçu terá uma missão clara: conquistar a primeira vitória como visitante no certame. Até o momento, o time, que ocupa a sétima colocação na tabela, vem tendo excelente desempenho em solo cearense — segue invicto e soma três vitórias e um empate em quatro partidas —, mas longe dos seus domínios deixa muito a desejar.

Isso porque disputou três duelos fora de casa pela competição, com duas derrotas e um empate. Os cenários dos tropeços, por sinal, são "alertas" para a equipe comandada por Léo Condé. Na estreia diante do Red Bull Bragantino, chegou a abrir 2 a 0 no placar e sofreu o empate com um tento sofrido aos 46 minutos da primeira etapa e outro assinalado aos 48 do tempo final. É importante salientar que um ponto somado como visitante é encarado como bom resultado em pontos corridos, mas, neste contexto, foi lamentado.

"No final realmente eles conseguiram crescer. Vieram com o apoio do torcedor, lamentamos por estar na frente e ter sofrido o empate (...) Fica um sentimento ruim, em razão de termos iniciado com 2 a 0, mas é sempre difícil jogar com o Bragantino aqui", avaliou, à época, Léo Condé, técnico do time.

No segundo jogo em território adversário, o Ceará encarou o Juventude-RS em Caxias do Sul (RS) e saiu à frente do marcador, mas levou a virada com um gol gaúcho nos acréscimos do primeiro tempo e outro aos 18 da etapa complementar. Ou seja, mais uma partida onde o time larga em vantagem e depois tropeça.

Já no terceiro compromisso, o panorama se repetiu mais uma vez. Na oportunidade, o Vovô teve atuação sólida contra o Bahia em Salvador (BA). No entanto, teve um pênalti — controverso, é verdade — assinalado contra aos 53 minutos do segundo tempo e viu o empate escapar após Everton Ribeiro balançar as redes.

Portanto, com um cenário negativo como visitante até o momento, a equipe de Léo Condé agora almeja uma "virada de chave" no quesito. Para isso, não faltarão oportunidades. Afinal, o Alvinegro terá até a pausa para o Mundial de Clubes, no próximo dia 15 de junho, quatro jogos longe de casa.

Após o confronto ante o Peixe nesta segunda-feira, 12, o time cearense ainda encara Palmeiras-SP, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil; Botafogo-RJ, pela 10ª rodada da Série A; e, por fim, Sampaio Corrêa-MA, em jogo atrasado da Copa do Nordeste.



"Futebol brasileiro é muito difícil você sair e ganhar fora de casa. Sinceramente, particularmente, não me preocupa. O time adversário quando está em casa tem a torcida, aí abafa mais as saídas, o jogo. Não me preocupa, mas queremos melhorar isso", ressaltou o meia Mugni em entrevista coletiva ontem, em Porangabuçu.