Ceará vence o União-RN e avança às oitavas de final do Brasileirão Feminino A3

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Ceará bateu o União e avançou no Brasileirão Feminino A3

O Ceará está classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Jogando no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, na tarde de ontem, as alvinegras venceram o União-RN por 2 a 0, em confronto que marcou o encerramento da fase de grupos.

O primeiro gol da vitória saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio precisa de Su, a zagueira Nati subiu mais que a marcação e contou com a colaboração da goleira adversária, que não conseguiu segurar a cabeçada. O primeiro tempo seguiu equilibrado, com as duas equipes alternando chances até o intervalo.

Na segunda etapa, a goleira Brenda, do União-RN, que tinha falhado no primeiro gol, apareceu bem e evitou que o Ceará ampliasse logo de cara. Aos 6 minutos, Su cabeceou forte dentro da pequena área, mas a arqueira se redimiu com uma defesa no reflexo, mandando para escanteio.

O Vovô seguiu pressionando, mas pecava nas finalizações. Só aos 37 veio o alívio: em uma jogada rápida pela direita, Su apareceu de novo, aproveitou o cruzamento e mandou pro fundo da rede, fechando o placar em 2 a 0.

Com a vitória, o Ceará chegou a seis pontos na tabela de classificação, superou o próprio União-RN e assegurou a segunda colocação do Grupo A6 da Série A3. A equipe encerra a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota.

Assim, o Alvinegro de Porangabuçu aguarda agora a definição do adversário na próxima fase, que será o líder do Grupo A5 — chave que tem Ypiranga-AP, São Raimundo-RR, Manaus-AM e Tuna Luso-PA como postulantes.