Com boa atuação, Fortaleza goleia o Juventude no PV e volta a vencer na Série A

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Leão não teve dificuldade diante do time gaúcho

Sólido e efetivo. Assim foi o Fortaleza ontem, diante do Juventude-RS, no Estádio Presidente Vargas. Em jogo da oitava rodada da Série A 2025, o Leão do Pici goleou o Papo por 5 a 0 e deixou a zona de rebaixamento do certame. Lucero (duas vezes), Pochettino, Breno Lopes e Calebe marcaram os gols da partida.

Depois de ter sua melhor atuação na temporada diante do Colo-Colo-COL, na última terça-feira, 6, pela Libertadores, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda entrou em campo para encarar o Alviverde com mudanças na escalação inicial, como Gastón Ávila na lateral-esquerda e Pochettino no meio-campo, por exemplo.

Ciente da missão de sair da zona do rebaixamento, o Leão começou a partida da melhor forma possível: balançando as redes. Logo aos dois minutos, Pochettino cobrou falta cruzada e Lucero cabeceou no canto do goleiro Marcão para abrir o placar no PV.

Incomodado com o gol sofrido precocemente, o Juventude tentou chegar à área cearense nos lances seguintes, principalmente em jogadas com Taliari. Com isso, o cenário do jogo ficou bem nítido: enquanto o Papo era dono da posse de bola, o Tricolor se fechava para tentar aproveitar os contra-ataques cedidos pela equipe de Caxias do Sul (RS).

Por volta dos 20 minutos, o Fortaleza subiu seu ímpeto ofensivo e quase ampliou o marcador com um belo chute de Gastón Ávila, que aproveitou que a bola sobrou na entrada da área e finalizou de trivela, tirando tinta da trave. Na sequência, mais dois lances de perigo do Tricolor. Primeiro, Lucas Sasha recebeu bom passe de Marinho e chutou colocado. Marcão, porém, defendeu. No segundo, Breno Lopes bateu de primeira da entrada da área, mas o defensor desviou.

Após boas chegadas cearenses, o duelo perdeu a intensidade e ficou mais concentrado no meio-campo até o final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Tricolor de Aço quase marcou o segundo com apenas dois minutos: Pochettino finalizou forte para defesa do goleiro Marcão. No rebote, Lucero acertou o travessão. Depois, Breno Lopes chutou da entrada e o arqueiro alviverde espalmou novamente. Após as chances do time do Pici, o técnico Fábio Matias promoveu substituições para tentar reorganizar o Juventude.

A ideia do comandante alviverde, no entanto, não foi executada. Isso porque, aos 17, Marinho avançou em velocidade, tocou por cima do goleiro Marcão e viu Breno Lopes tomar à frente no lance para marcar mais um tento a favor do Leão.

Em resposta, Gilberto, que entrou no lugar de Mandaca, chutou de longa distância, mas a bola foi para fora. Enquanto a equipe visitante tentava ter a posse, o Fortaleza foi mais efetivo. Aos 36, Pochettino acertou belo chute colocado no ângulo e marcou o terceiro. A goleada tricolor não parou por aí. Quatro minutos depois, Lucero marcou mais um e, aos 44, Calebe deu números finais à festa leonina no PV.

Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou aos 10 pontos somados. O próximo duelo será na terça-feira, 13, diante do Bucaramanga-COL, no Castelão, pela Libertadores. Caso vença o confronto, a equipe leonina garantirá classificação antecipada para as oitavas de final.

Fortaleza 5x0 Juventude: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Martínez), Rossetto (Pol Fernández) e Pochettino (Calebe); Marinho (Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade). Téc: Vojvoda

Juventude

4-3-3: Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Rodrigo Sam, Wilker e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson e Mandaca (Gilberto); Batalla, Ênio (Pernambuco) e Taliari (Jean Carlos). Téc.: Fábio Matias

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 10/5/2025

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Fernanda Nandrea Gomes Antunes/MG

Gols: 2min/1ºTe 40min/2ºT - Lucero; 17min/2ºT - Breno Lopes; 36min/2ºT - Pochettino; 44min/2ºT - Calebe

Cartões amarelos: Lucero e Tnga (FOR); Rodrigo Sam e Ênio (JUV)

Público e renda: 13.166 presentes/R$ 151.633,00