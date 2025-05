"É outro jogo", opina Lucas Mugni sobre gramado sintético no duelo Santos x Ceará

Foto: Lucas Emanuel/FCF Meia Lucas Mugni é um dos destaques do Ceará em 2025

Um dos destaques do Ceará em 2025, o meio-campista argentino Lucas Mugni projetou o duelo contra o Santos, que será disputado amanhã, às 20 horas, pela oitava rodada da Série A, e opinou sobre o gramado sintético do Allianz Parque, estádio do Palmeiras e palco do confronto entre alvinegros.

O Peixe optou por não atuar na Vila Belmiro para jogar diante dos torcedores que residem em São Paulo — mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. O Santos até pretendia mandar a partida no Pacaembu, mas o estádio municipal ainda não está com todos os laudos validados, e a opção foi pela arena do Verdão.

Além do gramado sintético, o Vovô também terá de vencer o retrospecto, já que nunca bateu o Peixe na condição de visitante.

"É outro jogo, sinceramente. O gramado muda muito. Não sei como chegou essa informação ao Santos, mas até para eles é diferente. Acho que tirá-los do campo deles e jogá-los em uma grama sintética não deve ser bom. Muda muito, o que não se muda é a realidade que eles vão sair para tentar vencer o jogo. Eles estão com dificuldades há um tempo, e, obviamente, esse jogo vai ser muito importante", comentou Mugni.

O argentino de 33 anos ressaltou a dificuldade de encarar o Peixe, que almeja sair da má fase vivida na temporada — é apenas o 19º colocado da Série A e não vencer há quatro jogos.

"Eu os imagino com sede de vencer, de querer mostrar para o seu torcedor que é um time que está querendo, de continuar sendo o Santos. Acho que vai ser um jogo muito difícil. Eles têm muito bons jogadores no ataque", ponderou Mugni, apesar das ausências de Neymar e Guilherme no adversário.

Dos 25 jogos em 2025, o Alvinegro de Porangabuçu fez dez como visitante, somando cinco vitórias, quatro derrotas e um empate. O único triunfo longe do território cearense foi em fevereiro, diante do Sergipe, pela Copa do Brasil — os outros resultados positivos foram em confrontos estaduais.

"Futebol brasileiro é muito difícil você sair e ganhar fora de casa. Sinceramente, particularmente, não me preocupa. O time adversário quando está em casa tem a torcida, aí abafa mais as saídas, o jogo. Não me preocupa, mas queremos melhorar isso. (Com Afonso Ribeiro)