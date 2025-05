Iguatu vence, e Maracanã e Horizonte perdem na Série D do Brasileiro

Foto: João Marcos Lima / ADI Com os dois gols, Otacílio Marcos chegou a 44 tentos com a camisa do Iguatu, ultrapassando Juranilson como maior artilheiro da história do clube

Três dos quatro representantes cearenses voltaram a campo ontem para a disputa da 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Apenas o Iguatu conquistou a vitória, enquanto Maracanã e Horizonte foram derrotados.

Jogando no Estádio Morenão, o Azulão bateu o Parnahyba-PI por 3 a 0, com dois gols de Otacílio Marcos ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o atacante aproveitou cruzamento da direita e finalizou para abrir o placar.

Três minutos depois, o camisa 19 mostrou oportunismo ao roubar a bola da defesa adversária e tocar no canto, ampliando a vantagem. Com os dois gols, Otacílio Marcos chegou a 44 tentos com a camisa do Azulão, ultrapassando Juranilson como maior artilheiro da história do clube.

Na segunda etapa, o Azulão recuou e se organizou defensivamente, aproveitando as oportunidades de contra-ataque. A defesa do Parnahyba se posicionou de forma sólida, mas não conseguiu evitar o terceiro gol. Apesar de uma série de boas defesas de Janílson, Jacó conseguiu marcar de cabeça e ampliar a vantagem.

Com o resultado, o Iguatu subiu para a terceira colocação do Grupo A2, com seis pontos. O próximo compromisso será novamente no Morenão, no sábado, 17, contra o Altos-PI, que venceu o Maracanã em Teresina (PI).

No Estádio Albertão, o Bicolor Metropolitano foi superado por 1 a 0. O único gol da partida saiu aos 8 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Albert aproveitou desvio de Leandro Amorim após escanteio e balançou as redes.

Com a derrota, o time cearense caiu para a quarta posição do Grupo A2, com cinco pontos, e ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada.

Na chave A3, o Horizonte recebeu o Treze-PB no estádio Domingão e também acabou derrotado. Em um duelo equilibrado, o time visitante marcou o gol da vitória aos 41 minutos da etapa final, com Pipico aproveitando cruzamento de Flavinho para cabecear com precisão.

O Horizonte permanece com apenas um ponto conquistado em quatro partidas e segue na lanterna.

O único cearense que não entrou em campo ontem foi o Ferroviário. O Tubarão da Barra enfrenta o Sousa-PB, hoje, às 16h30min, no Estádio Marizão. Uma vitória pode colocar o time na vice-liderança do Grupo A3, ficando a um ponto do líder Santa Cruz-PE, que soma dez pontos.