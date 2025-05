Barcelona vence Real Madrid em clássico de sete gols e se aproxima da taça do Espanhol

Foto: LLUIS GENE / AFP Raphinha (esq.) balançou as redes duas vezes no clássico

Com dois gols de Raphinha, o Barcelona venceu o clássico contra o Real Madrid por 4 a 3, ontem, no Estádio Olímpico de Montjuïc, pela 35ª rodada, e colocou a mão na taça do Campeonato Espanhol.

Além do atacante brasileiro, Eric García e Lamine Yamal marcaram para o Barça, que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada, apesar do hat-trick de Mbappé.

Com a vitória, o time catalão fica na liderança com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, a três rodadas para o fim do campeonato.

O Barcelona pode ser campeão já na próxima rodada, na semana que vem. Para isso, basta uma vitória simples sobre o Espanyol ou apenas a derrota do Real Madrid diante do Mallorca. Um empate dá o título ao time catalão em caso de qualquer tropeço do time merengue.

A vitória para o Barça era crucial não só para praticamente selar o título espanhol, mas também para virar a página da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões para a Inter de Milão, na semana passada.

Barcelona 4x3 Real Madrid: o jogo

O quarto clássico da temporada, que terminou como os outros três, com vitória do Barcelona, começou com um erro de Pau Bubarsí ao afastar mal, e Mbappé ficou cara a cara com Szczesny, que derrubou o atacante merengue na área. O astro francês abriu o placar cobrando pênalti.

Minutos depois, Vini Júnior fez grande passe para Mbappé, que definiu com perfeição e colocou o Real Madrid com 2 a 0 de vantagem.

A partir daí, os comandados de Hansi Flick aceleraram em busca da virada. Primeiro, Eric García marcou após desvio de Ferran Torres na primeira trave, em cobrança de escanteio. Depois, Yamal empatou, batendo sem chances de defesa para Courtois.

Com a igualdade no placar, foi a vez de Raphinha brilhar. O brasileiro marcou o gol da virada com um chute cruzado após receber de Pedri e fez o quarto do Barça depois de tabelar com Torres.

Nos acréscimos da primeira etapa, a arbitragem retirou outro pênalti sobre Mbappé por impedimento, apontado pelo VAR.

Depois do intervalo, o Barcelona continuou pressionando. Yamal mandou a bola para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento de Raphinha.

O Real Madrid não aparecia no jogo até que um erro de Iñigo Martínez na saída de bola permitiu um contra-ataque, que acabou com Vini deixando Mbappé livre para marcar. Nos minutos finais, o francês fez mais um, mas o gol foi anulado por impedimento.

Fermín López também balançou a rede para o Barça com um chute indefensável para Courtois, mas a revisão do VAR flagrou toque de mão no início do lance. No fim, vitória dos catalães, agora ainda mais próximos do título.