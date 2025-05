Floresta vence Botafogo-PB fora de casa pela Série C e se afasta do Z-4

Foto: João Neto / Botafogo-PB Lobo da Vila conquistou triunfo importante

O Floresta superou o Botafogo-PB por 3 a 2, ontem, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela rodada quinta da Série C do Campeonato Brasileiro. O triunfo fora de casa foi construído com um gol relâmpago de Thiaguinho e consolidado na etapa final com tentos de Jeam e Rubens.

Logo na primeira descida ao ataque do Lobo, Ruan avançou pela direita e cruzou rasteiro para Thiaguinho, que, livre na pequena área, abriu o placar. O Belo manteve maior posse de bola durante o primeiro tempo, mas sem efetividade, enquanto a defesa do Verdão segurava as investidas adversárias.

Na volta do intervalo, o Belo conseguiu o empate aos sete minutos, em falha do goleiro Dalton. Ao tentar driblar Guilherme Santos após recuo de bola, o arqueiro cearense se atrapalhou e entregou nos pés do atacante adversário, que não desperdiçou.

O Floresta, porém, respondeu rapidamente. Aos 21 minutos, Guilherme puxou contra-ataque e encontrou Jeam, que, livre, finalizou forte para recolocar o time visitante em vantagem. A equipe cearense ainda fechou o placar aos 42 minutos, com um belo gol de Rubens, que tabelou e tocou por cima do goleiro Michael.

Atrás do placar, o Botafogo foi para o “abafa” e, nos acréscimos, diminuiu com Luís Miguel. Depois disso, o Floresta buscou segurar mais a posse de bola para garantir a vitória.

Com o resultado positivo fora de casa, o Floresta ganhou fôlego na luta por posições na tabela da Série C. Agora o time se afastou da zona de rebaixamento, com sete pontos — são quatro de vantagem em relação ao Z-4.

O Verdão volta a campo no próximo sábado, 17, no Estádio Domingão, em Horizonte, onde pega o Guarani-SP.